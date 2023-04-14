Умерла "мать" мини-юбки, легендарный дизайнер Мэри Куант

Британский дизайнер Мэри Куант разрабатывает новую коллекцию. Фото: theindustry.fashion

Британский дизайнер и фэшн-икона Мэри Куант, которую называют матерью мини-юбки, скончалась в возрасте 93 лет. Модельер ушла из жизни в собственном доме в графстве Суррей (Англия).

Об этом сообщает издание Sky News.

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"Она была одной из самых всемирно признанных модельеров XX века и величайшим новатором 1960-х", — говорится в заявлении близких Куант.

В 1955 году дизайнер открыла собственный бутик Bazaar на Кингс-роуд (Лондон) вместе с будущим мужем Александром и другом Арчи. Своей одеждой Мэри популяризировала стиль уличной моды 1960-х, феминизм и дух свободы.

В то время классическое понимание женственности и "пышные" формы сменил тренд на стройность, который и вдохновил Куант на создание мини-юбки. Дизайнер максимально укорачивала юбки и шорты, называя новые модели "лолита" и "школьница", а благодаря топ-модели Твигги тренд стал всемирно популярным.

"Я шила одежду, в которой можно было бегать и танцевать, и мы делали ее той длины, которую хотела клиентка. Я носила их очень короткими, и покупательницы говорили: "Короче, еще короче", — рассказывала Мэри Куант.

Дизайнер Мэри Куант с одной из клиенток. Фото: Alamy

Мэри привнесла в массы не только мини и обнаженные ноги, но и моду на виниловые сапоги, цветные колготки, узкие брюки, замшевую одежду, туфли на платформе, ботинки на низком каблуке, короткие стрижки и накладные ресницы.

Также дизайнеру приписывают создание уникального бунтарского стиля рок-группы The Rolling Stones и внедрение новых синтетических материалов при создании коллекций.

В 1962 году Куант выпустила коллекцию с мини-юбками, которую она назвала в честь своей любимой марки автомобиля Mini. В 1966-м Мэри получила орден Британской империи, а в 2014 году королева Елизавета II наградила ее титулом дамы "за заслуги перед британской модой".

Дизайнер Мэри Куант с макетом почтовой марки в ее честь. Фото: google.com

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