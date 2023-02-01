Умерла певица и актриса Мария Миколайчук

Певица и актриса Мария Миколайчук умерла на 82-м году жизни

На 82-м году жизни скончалась певица, фольклористка, Народная артистка Украины Мария Миколайчук. Также она была женой известного актера Ивана Миколайчука, сыгравшего главную роль в фильме "Тени забытых предков" режиссера Сергея Параджанова.

О смерти Марии Евгеньевны в Facebook сообщил Черновицкий областной совет.

Подробности

Легендарная певица ушла из жизни в среду, 1 февраля, около семи утра. Об этом Черновицкому областному совету сообщил племянник Ивана Миколайчука, Михаил Грицюк. Он рассказал, что Мария Евгеньевна долго болела перед смертью.

"Вечная память выдающейся буковинке, которая навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье", — говорится в сообщении местных властей.

Об артистке

Родилась 8 апреля 1941 года в селе Вытиловка Черновицкой области. Окончила студию при Черновицком музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской, где работала актрисой. В 1961 году начала петь в Украинском народном хоре имени Григория Веревки.

Впоследствии Мария Миколайчук была участницей фольклорного вокального трио "Золотые ключи" (с Ниной Матвиенко и Валентиной Ковальской). В этом составе они снимались в лентах "Пропала грамота", "Девичьи мечты", "Трио "Золотые ключи" и т.д.

29 августа 1962 года вышла замуж за Ивана Миколайчука, с которым была в браке до его смерти в 1987-м. Квартиру Миколайчуков любил посещать легендарный композитор Владимир Ивасюк, когда в 1970-х годах бывал в Киеве.

Иван Миколайчук

В 2021 году сыграла роль Ирины Сергеевны в фильме "Мы есть. Мы рядом" режиссера Романа Балаяна. Она стала последней в фильмографии Марии Миколайчук.

Напомним, ранее мы писали, что звезду фильма "Дело было в Пенькове", советскую актрису Майю Менглет, кремировали в Австралии. Также мы рассказывали, что американская телевизионная актриса Энни Вершинг скончалась от онкологии. Звезде сериалов "24 часа", "Даллас", "Босх" и других шоу было всего 45 лет.