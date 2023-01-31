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Зірку фільму "Справа була у Пенькові" Майю Менглет кремували в Австралії

31 січня 2023 06:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Акторку Майю Менглет кремували в Австралії
Радянська акторка Майя Менглет померла в Австралії на 88-му році життя
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Відома радянська акторка Майя Менглет померла ще 19 січня в Австралії. І ось зараз зірку фільму "Справа була у Пенькові" кремували. Їй було 87 років.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Деталі 

Майя Менглет померла в Мельбурні, де з 1997 року проживала разом із чоловіком Леонідом Сатановським. До росії акторка приїжджала часто, але близькі поховали її в Австралії. Радянська кінозірка знайшла спокій на Ботанічному цвинтарі Спрінгвейлу — найбільшому крематорії та меморіальному парку у Вікторії.

Чоловік артистки помер 2015-го. У Майї Георгіївни залишилися дорослі сини: Дмитро та Олексій. Останній пішов стопами батьків і теж став актором.

Широкої популярності Менглет набула після виходу картини Станіслава Ростоцького "Справа була в Пенькові" у 1957 році, де зіграла Тоню Глечикову. У кінострічці артистка знялася з В'ячеславом Тихоновим, Світланою Дружиніною, Валентиною Телегіною. Фільм став одним із лідерів радянського кінопрокату 1958 року (13 місце). В кінотеатрах його переглянули 30 млн 500 тисяч глядачів.

В останні роки разом із чоловіком грала у монреальському російському драматичному театрі ім. Л. В. Варпаховського, організованому Ганною Варпаховською та Григорієм Зіскіним. З театром вони гастролювали багатьма містами США та Канади. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла американська акторка Ліза Лорінг, яка першою зіграла роль Венздей у телесеріалі 1964 року. Також ми розповідали про смерть американської телевізійної акторки Енні Вершинг. Вона померла від онкології. Зірці серіалів "24 години", "Даллас", "Босх" та інших шоу було лише 45 років.

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