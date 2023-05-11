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Умерла звезда сериала "Главный госпиталь" который есть в Книге рекордов Гиннеса

11 мая 2023 11:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Умерла звезда сериала "Главный госпиталь" который есть в Книге рекордов Гиннеса
Американская телевизионная актриса Джеклин Земан. Фото: ABC
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В США скончалась известная телевизионная актриса Джеклин Земан. Многим она известна ролью Барбары Бобби Спенсер в одном из самых продолжительных сериалов в истории телевидения "Главный госпиталь". Звезде было 70 лет.

Об этом сообщает издание New York Post.

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Подробности

Семья Джеклин сообщила, что она умерла после непродолжительной борьбы с онкологией.

"Будем очень скучать по Джеки, но ее положительный дух всегда будет жить в наших актерах и съемочной группе. Мы выражаем наши искренние соболезнования ее близким, друзьям и семье, особенно ее дочерям Кэссиди и Лэйси", — прокомментировал смерть актрисы исполнительный продюсер сериала "Главный" госпиталь" Фрэнк Валентини.

За 40 лет Земан снялась более чем в 800 эпизодах сериала и получила номинацию "Лучшая главная женская роль в драматическом сериале" премии "Эмми".

Джеклин Земан в сериале "Главный госпиталь". Фото: The Hollywood Reporter

О сериале

"Главный госпиталь" — долгоиграющая американская дневная телевизионная мыльная опера, выходящая на канале ABC с 1 апреля 1963 года. Сериал включен в "Книгу рекордов Гиннесса" как самая длинная американская мыльная опера в истории после сериалов "Дорого указательный свет" и "Как обращается мир".

Шоу также является самым продолжительным снимаемым в Голливуде сериалом, а также самым продолжительным проектом канала ABC. За 60 лет трансляции вышло более 15 тысяч эпизодов. Новые серии продолжают выходить до сих пор.

Напомним, ранее была обнародована причина смерти звезды фильма "Славные парни", голливудского актера Рэя Лиоттавида.

Также мы рассказывали, что поклонник американской певицы Тейлор Свифт погиб, когда возвращался после ее концерта домой.

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