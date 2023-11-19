Померла зірка серіалу "Клан Сопрано" і фільму Скорсезе "Славні хлопці"

Американська акторка Сюзанна Шеферд. Фото: Google

На 90-му році життя померла відома американська акторка Сюзанна Шеферд. Вона відома, зокрема, за образами ключових жіночих персонажів у фільмах "Клан Сопрано" та "Славні хлопці".

Про це повідомляє видання Page Six.

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Про смерть акторки першим повідомив у Facebook актор і агент з нерухомості Том Тітон. Він розповів, що Шеферд, яка жила на Верхньому Вест-Сайді Мангеттену, померла "мирно" рано вранці в п'ятницю, 17 листопада.

"Я навчався у Сюзанни як молодий актор. Вона побачила в мені те, що я ще не міг побачити в собі. Вона познайомила мене з моїм чоловіком. Вона була офіціозом нашого весілля під чудовою альтанкою в Центральному парку, де зібралися родина та друзі. За це я завжди буду вдячний", — підписав Тітон.

Том Тітон та Сюзанна Шеферд. Фото: Facebook/tom.titone

Шеферд вивчала акторську майстерність у суперзірки Санфорда Мейснера, а пізніше продовжила викладати програму акторської майстерності Мейснера, ставши першою жінкою, яка зробила це.

Сюзанна відома роллю тітки Твіді у фільмі "Містична піца", владної матері Карен у фільмі "Добрі хлопці", матері Кармели Сопрано Мері Де Анджеліс у телесеріалі HBO "Клан Сопрано" та помічниці директора школи у фільмі "Дядечко Бак". Вона також зіграла роль місіс Скарліні у фільмі 2000 року "Реквієм за мрією" та Велику Етель у "Брудному соромі".

Сюзанна Шеферд в одному з телепроєктів. Фото: Google

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