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Створив сім'ю з незнайомців — Девід Швіммер чуттєво попрощався з Меттью Перрі

15 листопада 2023 19:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Створив сім'ю з незнайомців — Девід Швіммер чуттєво попрощався з Меттью Перрі
Актори Девід Швіммер та Меттью Перрі. Фото: Instagram Девіда Швіммера
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Актор відомого американського серіалу "Друзі" Девід Швіммер, який зіграв Роса Геллера, вперше публічно відреагував на смерть Меттью Перрі, який зіграв роль Чендлера Бінга. Він подякував йому за "десять неймовірних років сміху та творчості".

Про це він написав у своєму Instagram.

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Спогади про друга

"Я ніколи не забуду твій бездоганний вибір часу та подачу комічних ситуацій. Ти міг взяти пряму лінію діалогу і зігнути її на свій розсуд, в результаті чого виходило щось настільки оригінальне і несподівано смішне, що це досі дивує", — зауважив Швіммер.

За його словами, Меттью Перрі мав серце, з яким зі щедрістю ділився, аби створити "сім'ю з шістьох незнайомців".

"Це фото з одного з моїх найулюбленіших моментів з тобою. Зараз воно змушує мене посміхатися і сумувати водночас. Я уявляю, як ти десь там, нагорі, в такому ж білому костюмі, з руками в кишенях, озираєшся навкруги — "Невже хмар більше немає?" — підсумував він. 

реакція Девіда Швіммера на смерть друга
Скриншот допису з Instagram Девіда Швіммера

Реакція інших акторів

Акторка Дженніфер Еністон також присвятила ніжний допис своєму колезі за серіалом "Друзі" Меттью Перрі. Акторка зізналася, що такого болю від втрати вона ще не відчувала.

Актор Метт Леблан теж попрощався зі своїм колегою. Він висловився про дружбу і роботу з актором. У соцмережах артист поділився фотографіями каста "Друзів", а також кадрами, на яких обіймає Перрі.

Раніше американська акторка Кортні Кокс, відома за роллю Моніки Геллер у популярному телесеріалі "Друзі", показала в соцмережах відео своєї найулюбленішої сцени у серіалі за участю покійного Меттью Перрі. Знаменитість продовжує важко переживати смерть товариша.

Нагадаємо, Меттью Перрі помер наприкінці жовтня поточного року у Лос-Анджелесі.

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