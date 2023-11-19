Умерла звезда сериала "Клан Сопрано" и фильма Скорсезе "Славные ребята"

Американская актриса Сюзанна Шеферд. Фото: Google

На 90-м году жизни скончалась известная американская актриса Сюзанна Шеферд. Она известна, в частности, по образам ключевых женских персонажей в фильмах "Клан Сопрано" и "Славные ребята".

Об этом сообщает издание Page Six.

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О смерти актрисы первым сообщил в Facebook актер и агент по недвижимости Том Титон. Он рассказал, что Шеферд, жившая на Верхнем Вест-Сайде Манхеттена, умерла "мирно" рано утром в пятницу, 17 ноября.

"Я учился у Сюзанны как молодой актер. Она увидела во мне то, что я еще не мог увидеть в себе. Она познакомила меня с моим мужем. Она была официозом нашей свадьбы под великолепной беседкой в Центральном парке, где собрались семья и друзья. За это я всегда буду благодарен", — подписал Титон.

Том Титон и Сюзанна Шеферд. Фото: Facebook/tom.titone

Шеферд изучала актерское мастерство у суперзвезды Санфорда Мейснера, а позже продолжила преподавать программу актерского мастерства Мейснера, став первой женщиной, сделавшей это.

Сюзанна известна ролью тети Твиди в фильме "Мистическая пицца", властной матери Карен в фильме "Славные парни", матери Кармелы Сопрано Мэри Де Анджелис в телесериале HBO "Клан Сопрано" и помощницы директора школы в фильме "Дядюшка Бак". Она также сыграла роль миссис Скарлини в фильме 2000 года "Реквием по мечте" и Большую Этель в "Грязном стыде".

Сюзанна Шеферд в одном из телепроектов. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что голливудский продюсер Кевин Тьюрен, известный работой над сериалами "Эйфория" и "Кумир", скончался в возрасте 44 лет. Также мы рассказывали, что Дэвид Швиммер чувственно простился с Мэттью Перри.