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Відома американська акторка закликала жертвувати 5 фунтів на місяць для допомоги українським дітям

5 жовтня 2023 16:08
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Відома американська акторка закликала жертвувати 5 фунтів на місяць для допомоги українським дітям
Акторка Джилліан Андерсон. Фото: instagram.com/gilliana/
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Відома акторка, письменниця та активістка Джилліан Андерсон закликала небайдужих донатити п’ять фунтів на місяць на потреби українських дітей, які постраждали від війни.

Відео Джилліан опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка Джилліан Андерсон звернулася до своєї аудіторії і розповіла про те, що українські діти страждають через війну.

Вона наголосила, що сама була тут і на власні очі бачила, що відбувається. І хоча інформації про візіт Андерсон до України не було, ймовірно зірка мала на увазі зустріч з українськими дітьми-біженцями у Румунії, де вона була близько року тому. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актриса — амбасадор організації War Child UK, яка допомагає дітям в країнах, де точаться бойові дії. Благодійники підтримують родини, що постраждали від війни, їжею та одягом, надають допомогу психологічних служб.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by War Child UK (@warchilduk)

"Багато дітей досі живуть в укриттях. Вони втратили все – свої будинки, школи, близьких, і їм все ще дуже, дуже потрібна допомога", – закликала Андерсон у відео.

Раніше акторка виставляла на аукціон 30 хвилин зустрічі з нею у Zoom, також щоб зібрати гроші на допомогу українським дітям. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зірка "Кінгсмен" став амбасадором UNITED24. 

Також ми писали, що світові зірки привітали Україну з Днем Незалежності зворушливим віршем. 

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