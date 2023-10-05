Відома американська акторка закликала жертвувати 5 фунтів на місяць для допомоги українським дітям
Відома акторка, письменниця та активістка Джилліан Андерсон закликала небайдужих донатити п’ять фунтів на місяць на потреби українських дітей, які постраждали від війни.
Відео Джилліан опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Бачина на власні очі, як війна розриває дитячі життя
Акторка Джилліан Андерсон звернулася до своєї аудіторії і розповіла про те, що українські діти страждають через війну.
Вона наголосила, що сама була тут і на власні очі бачила, що відбувається. І хоча інформації про візіт Андерсон до України не було, ймовірно зірка мала на увазі зустріч з українськими дітьми-біженцями у Румунії, де вона була близько року тому.
Актриса — амбасадор організації War Child UK, яка допомагає дітям в країнах, де точаться бойові дії. Благодійники підтримують родини, що постраждали від війни, їжею та одягом, надають допомогу психологічних служб.
"Багато дітей досі живуть в укриттях. Вони втратили все – свої будинки, школи, близьких, і їм все ще дуже, дуже потрібна допомога", – закликала Андерсон у відео.
Раніше акторка виставляла на аукціон 30 хвилин зустрічі з нею у Zoom, також щоб зібрати гроші на допомогу українським дітям.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зірка "Кінгсмен" став амбасадором UNITED24.
Також ми писали, що світові зірки привітали Україну з Днем Незалежності зворушливим віршем.