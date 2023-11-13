У родині "Ейфорії" сталася ще одна смерть

Кевин Тьюрен. Фото: instagram.com/celtalks_com/

Голлівудський продюсер Кевін Тьюрен, найвідоміший роботою над серіалами "Ейфорія" та "Кумір", помер у віці 44 років. Про трагедію повідомив його батько Едвард Тьюрен.

Про це пише видання Deadline.

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Кевін Тьюрен пішов із життя минулими вихідними. Останні роки він працював із режисером Семом Левінсоном над серіалами HBO "Ейфорія" та "Кумір". Тьюрен також продюсував драми Netflix "Малкольм і Марі" з Зендаєм та Джоном Вашингтоном у головних ролях, "Частині жінки" з Ванессою Кірбі, Шайєю Лабафом і Сарою Снук, а також трилогію Ті Веста "X" з Міа Гот.

"Кевін був таким неймовірно особливим, що без нього цей світ поменшає", — сказав Едвард Тьюрен у своїй заяві ввечері 12 листопада, але не назвав причини смерті сина.

Близький друг Тюрена Джей Пенске назвав його однією з "найяскравіших зірок Голлівуду".

"Незважаючи на численні досягнення в Голлівуді, головною пристрастю Кевіна були його родина та друзі. Він так пишався своїми дітьми. Він і його дружина Евеліна були сповнені рішучості, щоб їхні діти виросли з високими цінностями і досягли змін у світі. Наше серце розбите, і ми всі відчуваємо глибоке почуття втрати", — коментує друг Тьюрена.

У Кевіна Тюрена залишилися дружина Евеліна та двоє синів — Джек і Джеймс.

Декілька місяців тому помер зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд. Актор помер у віці 25 років у будинку своєї сім'ї в Окленді (Каліфорнія), а тіло знайшла його матір.

Нагадаємо, стала відома причина смерті зірки серіалу "Ейфорія".