Трендовая стрижка, которую не нужно укладывать каждый день: советы стилистов

Если в вашем ТикТоке до сих пор не появились девушки с идеально ровными, почти зеркальными волосами до подбородка, значит, алгоритмы просто вас берегут. Потому что удержаться от желания записаться в салон после этого зрелища практически невозможно.

Азиатский бьюти-рынок, который уже подарил нам патчи, тканевые маски и моду на специфическую обувь с разделенным носком, принес новое решение — японский боб. Это главный хит этого лета, и он предлагает совсем другие правила игры.

Чем особенный японский боб

Японский боб — это чистая геометрия, которая выглядит одновременно строго, дорого и немного дерзко.

Самое приятное в этой истории — философия, которая стоит за стрижкой. Японские стилисты не пытаются перевоспитать природу. Они работают с тем, что есть. Поскольку у большинства азиаток волосы от рождения прямые, тяжелые и густые, форму создали именно под такую текстуру. Если у вас такой же тип волос, то вы наконец-то можете выйти из бесконечной и проигрышной войны за объем. Волосы просто будут падать вниз идеально ровным полотном, как им и положено.

Правда, девушкам с мелкими кудрями или легким пухом на голове этот тренд вряд ли облегчит жизнь. Если очень хочется именно такую графику, утюжок для волос станет вашим лучшим другом, а утренники превратятся в ежедневный ритуал вытягивания прядей. Без этого четкая архитектура прически быстро превратится в пушистый шарик.

Отдельный бонус стрижки — красивый оптический эффект. Эта четкая горизонтальная линия у лица работает лучше любого скульптора. Она классно "собирает" овал, визуально удлиняет круглое или сердцевидное лицо и рисует четкие скулы даже там, где их никогда не было заметно.

Но японский боб требует идеального состояния самих волос. Любая сухость или секущиеся кончики на таком срезе заметны сразу. Поэтому придется пересмотреть свой арсенал в ванной: хорошая увлажняющая маска и качественный несмываемый крем для гладкости должны стать базой.

Сам процесс укладки после мытья на самом деле очень короткий. Нужно лишь высушить волосы феном по направлению роста, слегка подворачивая концы внутрь с помощью браша или стайлера. Не надо начесывать корни или создавать искусственный объем — этот боб прекрасен именно своей гладкостью.

