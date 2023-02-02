Более 450 квадратных метров: "Евровидение-2023" представило сцену музыкального конкурса
Уже 9 мая на сцену музыкального конкурса "Евровидение-2023" выйдут первые участники. Подготовка к шоу идет полным ходом и организаторы постепенно раскрывают интересные факты.
Так, на сайте конкурса показали, какой будет сцена "Евровидения-2023".
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Подробности
Вещатель 67-го песенного конкурса "Евровидение", британская компания BBC, обнародовала поразительную сцену, на которой представители 37 стран будут выступать в английском Ливерпуле в этом мае. Художник-постановщик Хулио Химед создал сценический дизайн на принципах "единства, праздника и сообщества".
"Архитектура черпает вдохновение из широких объятий, открывая свои объятия Украине, исполнителям шоу и гостям со всего мира. Я сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и, в частности, Ливерпулем. От музыки, танцев и искусства до архитектуры и поэзии", — отметил он.
Хулио имеет многолетний опыт работы на крупных культурных событиях, таких как премии "Грэмми" и MTV EMA.
"Наша обязанность как дизайнеров — улучшить выступление с помощью убедительного визуального ландшафта, одновременно захватывая сердце и душу песенного конкурса "Евровидения", — рассказал Химед.
На более чем 450 квадратных метрах сцены техническая композиция объединяет еще 220 квадратных метров независимо движущихся и возвращающихся видеоэкранов. А также более 700 видеопазлов, интегрированных в пол, и более 1500 метров светодиодных фонарей.
"Для нас очень важно, чтобы делегации имели как можно больше пространства для работы. Мы хотели дать им набор, в котором есть много вариантов для постановки", — сказал Эндрю Картмелл, исполнительный продюсер конкурса.
Напомним, ранее мы писали, что клипмейкер и режиссер шоу многих знаменитостей Герман Ненов, ставший креативным директором конкурса от Украины, рассказал об интервале-актах во время "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, в каком полуфинале "Евровидения-2023" будет голосовать Украина.