Чи виступатимуть Оля Полякова та Настя Каменських на конкурсі Євробачення-2023

Це конфлікт інтересів: режисер шоу Полякової та Каменських про їхню участь на "Євробаченні-2023"
Головне музичне свято не тільки Європи, але й усього світу, пісенний конкурс "Євробачення-2023" стартує вже в травні. В організації беруть участь британська та українські сторони. Кліпмейкер та режисер шоу багатьох знаменитостей Герман Ненов став креативним директором конкурсу від України.
В ефірі програми "Культура на часі" він розповів зокрема й про інтервал-акти.
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Це період часу між завершенням виступу конкурсантів, початком голосування, оголошенням результатів та іншими елементами шоу. На "Євробаченні" в Києві, наприклад, виступали ONUKA, Джамала, Дмитро Монатік та інші.
На сцені англійського Ліверпуля на глядачів чекатимуть багато сюрпризів, запевняє Ненов.
"Це буде велика кількість українських артистів, які будуть заявлені в різних шоу. Якщо в нас все вийде і буде так, як ми собі задумали, і те, як ми зараз комунікуємо з ВВС, я можу сміливо заявити, що це буде, напевне, найбільша кількість інтеграції українських артистів у шоу "Євробачення" у порівнянні з 2005 і 2017 роками. І це також була моя важлива місія, що ми не повинні замкнутися лише на двох-трьох особистостях, з якими у людей асоціюється перемога України", — розповів він.
Герман ставив співачці Олі Поляковій концертне шоу "Королева ночі". Також співпрацює з NK (Настею Каменських), Іриною Білик, Наталією Могилевською, Златою Огнєвіч та багатьма іншими знаменитостями. Ненов прокоментував участь зіркових друзів у "Євробаченні".
"Ми майже не побачимо на сцені "Євробачення" артистів, які не були дотичні. Буде декілька винятків, але артистів, з якими я працював, ні Олі Полякової, ні NK на сцені "Євробачення" не буде, бо це конфлікт інтересів. Сказали б, що креативний директор лобіює чиїсь інтереси", — підсумував Герман.
Нагадаємо, раніше ми писали, що "Євробачення-2023" показало лого та слоган конкурсу. Також ми розповідали, у якому півфіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.