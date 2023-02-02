Чи виступатимуть Оля Полякова та Настя Каменських на конкурсі Євробачення-2023

Співачки Оля Полякова, NK (Настя Каменських) та виконавець DZIDZIO на шоу "Маска"

Головне музичне свято не тільки Європи, але й усього світу, пісенний конкурс "Євробачення-2023" стартує вже в травні. В організації беруть участь британська та українські сторони. Кліпмейкер та режисер шоу багатьох знаменитостей Герман Ненов став креативним директором конкурсу від України.

В ефірі програми "Культура на часі" він розповів зокрема й про інтервал-акти.

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Це період часу між завершенням виступу конкурсантів, початком голосування, оголошенням результатів та іншими елементами шоу. На "Євробаченні" в Києві, наприклад, виступали ONUKA, Джамала, Дмитро Монатік та інші.

На сцені англійського Ліверпуля на глядачів чекатимуть багато сюрпризів, запевняє Ненов.

"Це буде велика кількість українських артистів, які будуть заявлені в різних шоу. Якщо в нас все вийде і буде так, як ми собі задумали, і те, як ми зараз комунікуємо з ВВС, я можу сміливо заявити, що це буде, напевне, найбільша кількість інтеграції українських артистів у шоу "Євробачення" у порівнянні з 2005 і 2017 роками. І це також була моя важлива місія, що ми не повинні замкнутися лише на двох-трьох особистостях, з якими у людей асоціюється перемога України", — розповів він.

Герман ставив співачці Олі Поляковій концертне шоу "Королева ночі". Також співпрацює з NK (Настею Каменських), Іриною Білик, Наталією Могилевською, Златою Огнєвіч та багатьма іншими знаменитостями. Ненов прокоментував участь зіркових друзів у "Євробаченні".

"Ми майже не побачимо на сцені "Євробачення" артистів, які не були дотичні. Буде декілька винятків, але артистів, з якими я працював, ні Олі Полякової, ні NK на сцені "Євробачення" не буде, бо це конфлікт інтересів. Сказали б, що креативний директор лобіює чиїсь інтереси", — підсумував Герман.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Євробачення-2023" показало лого та слоган конкурсу. Також ми розповідали, у якому півфіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.