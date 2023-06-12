"Впереди суд": Тимур Мирошниченко с супругой продолжают процесс усыновления

Телеведущие Тимур и Инна Мирошниченко. Фото: Олег Переверзев

Телеведущие Тимур и Инна Мирошниченко долгое время занимаются процессом усыновления ребенка. Звездная семья воспитывает сына и дочь и настроены решительно познакомить их с новым братиком. О следующих шагах в этом непростом процессе Инна и Тимур сообщили своим подписчикам.

Соответствующая публикация появилась в их Instagram.

Читайте также:

Подробности

По словам телеведущих, они написали заявление на усыновление. Впереди звездную пару ждет сбор документов для суда и сам суд. "Еще совсем немного и сынишка будет с нами", — лаконично прокомментировали эту новость Тимур и Инна.

Одними из первых знаменитостей поздравила блогерша Рамина Эсхакзай и танцор Амадор Лопес.

Скриншот: Instagram

Звездная пара собрала все необходимые документы для усыновления, прошла специальные курсы, тщательный медосмотр. Но когда они стали обзванивать службы по делам детей, им ответили, что детей на усыновление нет.

"Убедилась в том, что моя миссия — сломать эту систему. Чтобы усыновители не слышали детей нет, когда в Украине 17 тысяч деток лишены родительской опеки", — заявила накануне Инна Мирошниченко.

Напомним, ранее мы писали, что поездка за границу закончилась для Тимура Мирошниченко огромным штрафом. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Меган Фокс ответила политику, обвинившему кинозвезду в издевательстве над ее детьми.