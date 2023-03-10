Поплавский в своем стиле запремьерил клип об офицерах ВСУ
С начала полномасштабной войны многие украинские артисты посвятили новые песни защитникам и защитницам нашей страны. Патриотическую композицию "Офіцери" и клип на нее представил и бывший ректор, а ныне президент Киевского университета культуры и искусств, певец Михаил Поплавский.
Видео на новую песню доступно на YouTube канале исполнителя.
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В видео Поплавский появился не один. Компанию ему составили девушки в национальных нарядах, которые подпевали на бэк-вокале. А также музыканты, игравшие на барабанах и танцоры в костюмах казаков. В клипе показаны кадры из военного архива.
"Только вперед, только вместе. Вы без колебаний пойдете снова нашу оборонять границу. Вы наши герои! Желаю здоровья, сил и веры в нашу победу. Благодарны Вооруженным силам Украины", — подписал видео Поплавский.
Напомним, ранее мы рассказывали, что певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний) презентовали клип на совместную композицию "Шлях до перемоги". Также мы рассказывали, что победители песенного конкурса "Евровидение-2023" Kalush Orchestra представили новую участницу и первую англоязычную песню.