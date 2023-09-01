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Несмотря на забастовку в Голливуде, звезда сериала "Анатомия Грей" появился в Венеции

1 сентября 2023 10:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Несмотря на забастовку в Голливуде, звезда сериала "Анатомия Грей" появился в Венеции
Американский актер Патрик Демпси. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Италии набирает обороты юбилейный, 80-й Венецианский международный кинофестиваль. Из-за самой массированной совместной забастовки сценаристов и актеров в Голливуде за последние 63 года многие американские звезды не прилетели в Европу. Впрочем, на красной дорожке заметили актера и автогонщика Патрика Демпси, который наиболее известен благодаря своей роли доктора Дерека Шепарда в длительном сериале канала ABC "Анатомия Грей".

Об этом сообщает издание Page Six.

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57-летний актер посетил премьеру биографического фильма "Феррари" Майкла Манна, который рассказывает о знаменитом гонщике и основателе культового бренда Энцо Феррари.

Патрик Демпси вышел на красную дорожку в смокинге от Brunello Cucinelli, галстуке-бабочке, туфлях в тон и часах с красной полоской. К нему присоединилась его жена Джиллиан, одевшая платье без бретелек цвета слоновой кости в сочетании с черной кожаной курткой.

Американский актер Патрик Демпси. Фото: Reuters
Американский актер Патрик Демпси с супругой. Фото: Reuters

В ленте также снялась, в частности, Пенелопа Крус. Впрочем, в Италию она не прилетела. Патрик Демпси, скорее всего, не является членом Американской федерации артистов телевидения и радио (Sag-Aftra), представляющей 160 тысяч актеров. Профсоюз запретил им участвовать в промо фильмах и съемках, пока продолжаются переговоры с продюсерами крупнейших кинокомпаний и стриминговых компаний.

Напомним, ранее мы писали, что "Оппенгеймер" установил новый рекорд по кинопрокату. Также мы рассказывали, что премьеру фильма "Дюна 2" перенесли из-за стачек сценаристов и актеров.

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