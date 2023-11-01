Популярнее Бритни Спирс — мемуары Мэтью Перри стали бестселлером после его смерти
Мемуары актера Мэтью Перри вернулись на первое место в книжных чартах США и Великобритании. Фанаты возвращаются к рассказу актера о его жизни после его трагической смерти.
Об этом пишет Daily Mail.
Мемуары покойного актера возглавили рейтинг Amazon
Автобиография актера "Друзей" снова стала бестселлером почти ровно через год после выхода, обогнав долгожданные мемуары Бритни Спирс в рейтинге Amazon.
Актер, номинированный на премию "Эмми", был откровенен о своем опыте зависимостей перед выходом книги, но полностью открылся на ее 250 страницах.
Теперь эта книга обогнала мемуары поп-звезды Бритни Спирс "Женщина во мне" — ее первый глубокий рассказ о ее жизни и карьере, которая мгновенно стала бестселлером, когда была выпущена на прошлой неделе.
В прошлом году мемуары Перри попали в заголовки газет благодаря своей открытости и откровенности, с которой он описывал проблемы со своим здоровьем. Он рассказал, что потратил 9 миллионов долларов, пытаясь побороть зависимость, признался, что был на 6000 встречах анонимных алкоголиков, 15 раз ходил на реабилитацию и 65 раз проходил детоксикацию.
Перри рассказал об ужасных последствиях наркотической и алкогольной зависимости, из-за которых он получил разрыв толстой кишки и впал в кому.
"Я постоянно переполнен скрытым одиночеством, тоской, цепляясь за мысль, что что-то вне меня исправит меня", — рассказал звезда.
В 1997 году на съемках фильма Fools Rush In он попал на водном мотоцикле в аварию, был в больнице, а позже стал зависим от опиоидного обезболивающего Vicodin. Он сказал, что в какой-то момент он принимал 55 таблеток викодина в день, и его вес упал до 128 фунтов.
Напомним, Дженнифер Энистон и другие "Друзья" трогательно прокомментировали смерть Мэттью Перри.
Ранее мы писали, что к квартире "Друзей" не утихает поток фанатов покойного Мэттью Перри.
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