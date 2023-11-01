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Популярнее Бритни Спирс — мемуары Мэтью Перри стали бестселлером после его смерти

1 ноября 2023 10:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Популярнее Бритни Спирс — мемуары Мэтью Перри стали бестселлером после его смерти
Актер Мэтью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мемуары актера Мэтью Перри вернулись на первое место в книжных чартах США и Великобритании. Фанаты возвращаются к рассказу актера о его жизни после его трагической смерти.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мемуары покойного актера возглавили рейтинг Amazon

Автобиография актера "Друзей" снова стала бестселлером почти ровно через год после выхода, обогнав долгожданные мемуары Бритни Спирс в рейтинге Amazon.

 

Актер Мэтью Перри обогнал Бритни Спирс в рейтинге Amazon. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Актер, номинированный на премию "Эмми", был откровенен о своем опыте зависимостей перед выходом книги, но полностью открылся на ее 250 страницах.

Теперь эта книга обогнала мемуары поп-звезды Бритни Спирс "Женщина во мне" — ее первый глубокий рассказ о ее жизни и карьере, которая мгновенно стала бестселлером, когда была выпущена на прошлой неделе.

В прошлом году мемуары Перри попали в заголовки газет благодаря своей открытости и откровенности, с которой он описывал проблемы со своим здоровьем. Он рассказал, что потратил 9 миллионов долларов, пытаясь побороть зависимость, признался, что был на 6000 встречах анонимных алкоголиков, 15 раз ходил на реабилитацию и 65 раз проходил детоксикацию.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

Перри рассказал об ужасных последствиях наркотической и алкогольной зависимости, из-за которых он получил разрыв толстой кишки и впал в кому.

"Я постоянно переполнен скрытым одиночеством, тоской, цепляясь за мысль, что что-то вне меня исправит меня", — рассказал звезда.

В 1997 году на съемках фильма Fools Rush In он попал на водном мотоцикле в аварию, был в больнице, а позже стал зависим от опиоидного обезболивающего Vicodin. Он сказал, что в какой-то момент он принимал 55 таблеток викодина в день, и его вес упал до 128 фунтов.

Напомним, Дженнифер Энистон и другие "Друзья" трогательно прокомментировали смерть Мэттью Перри.

Ранее мы писали, что к квартире "Друзей" не утихает поток фанатов покойного Мэттью Перри.

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