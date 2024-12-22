Виктор Розовый из "Квартала 95" грубо обозвал Александра Усика

Актер, военнослужащий Виктор Розовый до ранения. Фото: Instagram/viktor_rozovyi

Большинство представителей украинского шоу-бизнеса поздравили боксера Александра Усика с защитой титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в тяжелом весе. Уроженец оккупированного Крыма победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше. Впрочем, актер студии "Квартал 95", ведущий "Лиги Смеха", защитник Украины Виктор Розовый с матом раскритиковал Усика.

Соответствующие сториз появились в Instagram тяжелораненого звездного военнослужащего, за которым следят более 175 тысяч фолловеров.

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Тяжелораненый актер, проходящий реабилитацию, отметил — он не хочет портить экзальтацию (возвышенное настроение с оттенком восторга) большинства украинцев. Но молчать тоже не может. Розовый напомнил, что Усик проводил в октябре 2014 года боксерские турниры для молодежи в уже оккупированном Крыму.

"С губернатором уже на тот момент Крыма, Аксеновым. Неужели наш козак организовывал, какой гопак танцует перед выходом… Усик же петух. Ну, петушара просто **баная. Исправьте, если я не прав", — заявил Розовый.

Все сториз с критикой Александра Усика Виктор Розовый записал в таком стиле. Скриншот: Instagram/viktor_rozovyi

Розовый вспомнил одно из интервью Усика, который говорил, что Крым принадлежит тем, кто живет там. Защитник Украины с улыбкой на лице провел параллель с полномасштабной войной.

"А потом в 2022 году ему в дом под Киевом заехали или буряты, или еще какие-то ху**осы и жили там. И в соцсетях или он, или его жена жаловались, что в нашей квартире живут теперь оккупанты. Так получается же, это теперь не их квартира, а тех, кто там живет", — громко смеясь, отметил Розовый.

Звезда студии "Квартал 95" обратился к тем, кто приводит контраргумент, что Усик прославляет нашу страну по всему миру.

"Подумайте над этой ситуацией с точки зрения, например, людей в Сомали (страна в Африке. — Ред.) и сомалийских пиратов. Также все знают Сомали благодаря сомалийским пиратам. Выносят свой флаг на суда других стран. И даже вы знаете о Сомали благодаря сомалийским пиратам", — подытожил Виктор Розовый.

Александр Усик перед боем с Фьюри. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что певица Светлана Лобода поддержала Усика на реванше с Фьюри. Также мы рассказывали, что российская блогер Виктория Боня попала в скандал из-за поздравления Александра Усика с победой.