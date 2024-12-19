Потап показався у Європі та натякнув на роботу за кордоном — фото

Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Репер та музичний продюсер Потап, який виїхав з України під час повномасштабної війни, схоже, не квапиться повертатися. Артист показався у Європі та натякнув на нові проєкти за кордоном.

Світлинами з подорожі музикант поділився на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму блогу продюсер опублікував серію знімків, на яких показався в різних куточках Європи. Потап показав, як провів час у Франції, Іспанії, Нідерландах та Угорщині.

У підписі до світлин Потап заінтригував своїх підписників та натякнув на роботу над закордонними проєктами у новому році. Однак поки що усі подробиці продюсер тримає при собі.

"Будапешт-Париж-Амстердам-Барселона — всі на борт! Наш креативний потяг збільшує швидкість. 2025 рік буде грандіозним та масштабним. Ми наносимо Україну на карту шоубізнесу в різних формах і видах", — написав музикант.

Нагадаємо, нещодавно Потап відреагував на хейт в коментарях під публікаціями Насті Каменських.

Також колишня підопічна продюсера зізналася, через що посварилася із наставником.