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Потап на нових фото похизувався своїми подорожами за кордоном

19 грудня 2024 14:05
Марія Покровська - Редактор
Потап показався у Європі та натякнув на роботу за кордоном — фото
Потап. Фото: instagram.com/realpotap
Марія Покровська - Редактор

Репер та музичний продюсер Потап, який виїхав з України під час повномасштабної війни, схоже, не квапиться повертатися. Артист показався у Європі та натякнув на нові проєкти за кордоном.

Світлинами з подорожі музикант поділився на своїй сторінці в Instagram

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У своєму блогу продюсер опублікував серію знімків, на яких показався в різних куточках Європи. Потап показав, як провів час у Франції, Іспанії, Нідерландах та Угорщині.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POTAP (@realpotap)

У підписі до світлин Потап заінтригував своїх підписників та натякнув на роботу над закордонними проєктами у новому році. Однак поки що усі подробиці продюсер тримає при собі.

"Будапешт-Париж-Амстердам-Барселона — всі на борт! Наш креативний потяг збільшує швидкість. 2025 рік буде грандіозним та масштабним. Ми наносимо Україну на карту шоубізнесу в різних формах і видах", — написав музикант.

Нагадаємо, нещодавно Потап відреагував на хейт в коментарях під публікаціями Насті Каменських.

Також колишня підопічна продюсера зізналася, через що посварилася із наставником.

Потап соцмережі Європа шоу-бізнес українські зірки

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