Потап показался в Европе и намекнул на работу за границей — фото

Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Рэпер и музыкальный продюсер Потап , выехавший из Украины во время полномасштабной войны, похоже, не спешит возвращаться. Артист показался в Европе и намекнул на новые проекты за границей.

Фотографиями из путешествия музыкант поделился на своей странице в Instagram.

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В своем блоге продюсер опубликовал серию снимков, на которых показался в разных уголках Европы. Потап показал, как провел время во Франции, Испании, Нидерландах и Венгрии.

В подписи к фотографиям Потап заинтриговал своих подписчиков и намекнул на работу над зарубежными проектами в новом году. Однако пока все подробности продюсер держит при себе.

"Будапешт-Париж-Амстердам-Барселона — все на борт! Наш креативный поезд увеличивает скорость. 2025 год будет грандиозным и масштабным. Мы наносим Украину на карту шоу-бизнеса в разных формах и видах", — написал музыкант.

Напомним, что недавно Потап отреагировал на хейт в комментариях под публикациями Насти Каменских.

Также бывшая подопечная продюсера призналась, из-за чего поругалась с наставником.