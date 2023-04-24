Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Потап ничего не знает о волонтерах": Игорь Кондратюк пристыдил рэпера arrow

"Потап ничего не знает о волонтерах": Игорь Кондратюк пристыдил рэпера

24 апреля 2023 12:01
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
"Потап ничего не знает о волонтерах": Игорь Кондратюк пристыдил рэпера
Игорь Кондратюк и рэпер Потап. Фото: коллаж Новини.LIVE
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Скандал вокруг песни Потапа "Волонтер" не утихает. Недавно исполнитель уже извинился перед украинцами и поблагодарил людей, которые являются волонтерами во время войны.

На этот раз критиковать рэпера взялся музыкальный продюсер Игорь Кондратюк. Он изрядно "прожарил" клип Потапа на одном из YouTube-каналов.

Читайте также:

Стыдная история

Песня Потапа "Волонтер" вызвала бурю хейта и на время заставила исполнителя исчезнуть из инфополя. Лишь недавно рэпер решился прокомментировать критику и заявил, что не хотел никого обидеть.

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк признает, что есть вещи гораздо хуже песни Потапа.

"После клипа "Дика Дичка" клип Потапа не кажется таким плохим, хотя Потап не знает ничего о волонтерах. В общем, позорная история. Зачем они это сделали?" — задается вопросом продюсер.

Фрагмент в видео с 7:10

Кондратюк также подчеркнул, что лучше уж пусть украинцы слушают шароващину и байрактарщину, чем российских исполнителей.

Напомним, что украинцы осудили Тину Кароль за ее прошлое.

Звездный шеф-повар Евгений Клопотенко объявил о языковом эксперименте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас