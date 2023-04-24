"Потап ничего не знает о волонтерах": Игорь Кондратюк пристыдил рэпера

Игорь Кондратюк и рэпер Потап. Фото: коллаж Новини.LIVE

Скандал вокруг песни Потапа "Волонтер" не утихает. Недавно исполнитель уже извинился перед украинцами и поблагодарил людей, которые являются волонтерами во время войны.

На этот раз критиковать рэпера взялся музыкальный продюсер Игорь Кондратюк. Он изрядно "прожарил" клип Потапа на одном из YouTube-каналов.

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Песня Потапа "Волонтер" вызвала бурю хейта и на время заставила исполнителя исчезнуть из инфополя. Лишь недавно рэпер решился прокомментировать критику и заявил, что не хотел никого обидеть.

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк признает, что есть вещи гораздо хуже песни Потапа.

"После клипа "Дика Дичка" клип Потапа не кажется таким плохим, хотя Потап не знает ничего о волонтерах. В общем, позорная история. Зачем они это сделали?" — задается вопросом продюсер.

Фрагмент в видео с 7:10

Кондратюк также подчеркнул, что лучше уж пусть украинцы слушают шароващину и байрактарщину, чем российских исполнителей.

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