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Потап нежно поздравил сына с 15-летием

6 сентября 2023 20:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Потап нежно поздравил сына с 15-летием
Рэпер Потап с сыном. Фото: instagram.com/realpotap/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сыну украинского продюсера и рэпера Потапа сегодня 15 лет. Парень, родившийся в браке с продюсером Ириной Горовой, получил поздравление от звездных родителей.

Теплые слова Потап и Ирина опубликовали в Instagram.

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Андрею сегодня исполняется 15 лет. Потап показал фото, как играл с сыном в баскетбол.

 

Потап с сыном.
Рэпер Потап с сыном. Фото: instagram.com/realpotap/

"15 лет! Сын! Люблю тебя! Только вперед и вверх! С днем рождения, сынок", — прокомментировал Потап снимок.

Ирина Горовая тоже нежно поздравила сына с днем рождения. Продюсер показала милое видео из домашнего архива.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Gorova Iryna (@gorovaya_irina)

"Котик, с днем рождения! Обожаю тебя, горжусь, люблю и получаю необычайное наслаждение, наблюдая за твоим взрослением. Спасибо тебе за твою доброту, доверие, любовь и дружбу. Я рядом", — прокомментировала сообщение Ирина.

Напомним, искусственный интеллект создал Потапу пост об Украине.

Ранее Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в селе.

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