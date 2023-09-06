Потап нежно поздравил сына с 15-летием

Рэпер Потап с сыном. Фото: instagram.com/realpotap/

Сыну украинского продюсера и рэпера Потапа сегодня 15 лет. Парень, родившийся в браке с продюсером Ириной Горовой, получил поздравление от звездных родителей.

Теплые слова Потап и Ирина опубликовали в Instagram.

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Андрею сегодня исполняется 15 лет. Потап показал фото, как играл с сыном в баскетбол.

Рэпер Потап с сыном. Фото: instagram.com/realpotap/

"15 лет! Сын! Люблю тебя! Только вперед и вверх! С днем рождения, сынок", — прокомментировал Потап снимок.

Ирина Горовая тоже нежно поздравила сына с днем рождения. Продюсер показала милое видео из домашнего архива.

"Котик, с днем рождения! Обожаю тебя, горжусь, люблю и получаю необычайное наслаждение, наблюдая за твоим взрослением. Спасибо тебе за твою доброту, доверие, любовь и дружбу. Я рядом", — прокомментировала сообщение Ирина.

Напомним, искусственный интеллект создал Потапу пост об Украине.

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