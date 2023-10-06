Потап переспівав хіт Doja Cat та зухвало відповів хейтерам
Продюсер та репер Потап зробив кавер на популярний трек американської співачки Doja Cat. Артист таким чином відповів своїм хейтерам.
Відео Потап запостив у TikTok.
Потап висміяв чутки про своє розлучення
Потап переспівав трек Doja Cat "Paint The Town Red". У пісні репер згадав хейтерські коментарі на свою адресу. Зірка заспівав про невдалу прем'єру треку "Волонтер" та відповів на чутки про розлучення з Настею Каменських.
"Bitch, сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я би обирав, що ти там хейтиш про Потапа. Може я і є твій справжній папа! ...Хтось сміється, а хтось плаче, а хтось скаже, що хейт нічого не значить. Я б так не казав, поки гавкають собаки, їде караван!...Що я тут із штанів, як в Москві вискакую, я мушу вам сказати тільки дякую!", — читає у відео Потап.
Фоловери розділилися у думках щодо оцінки пісні. Дехто підтримав артиста і відзначив його іронію, а хтось критично поставився до треку.
Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі.
Раніше Потап зворушливо зізнався у коханні Каменських.