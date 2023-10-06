Потап переспівав хіт Doja Cat та зухвало відповів хейтерам

Репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Продюсер та репер Потап зробив кавер на популярний трек американської співачки Doja Cat. Артист таким чином відповів своїм хейтерам.

Відео Потап запостив у TikTok.

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Потап переспівав трек Doja Cat "Paint The Town Red". У пісні репер згадав хейтерські коментарі на свою адресу. Зірка заспівав про невдалу прем'єру треку "Волонтер" та відповів на чутки про розлучення з Настею Каменських.

"Bitch, сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я би обирав, що ти там хейтиш про Потапа. Може я і є твій справжній папа! ...Хтось сміється, а хтось плаче, а хтось скаже, що хейт нічого не значить. Я б так не казав, поки гавкають собаки, їде караван!...Що я тут із штанів, як в Москві вискакую, я мушу вам сказати тільки дякую!", — читає у відео Потап.

Прихильники відреагували на кавер Потап. Скрін: instagram.com/realpotap/

Фоловери розділилися у думках щодо оцінки пісні. Дехто підтримав артиста і відзначив його іронію, а хтось критично поставився до треку.

Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі.

Раніше Потап зворушливо зізнався у коханні Каменських.