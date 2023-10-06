Потап перепел хит Doja Cat и дерзко ответил хейтерам

Рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Продюсер и рэпер Потап сделал кавер на популярный трек американской певицы Doja Cat. Артист таким образом ответил своим хейтерам.

Видео Потап запостил в TikTok.

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Потап перепел трек Doja Cat "Paint The Town Red". В песне рэпер упомянул хейтерские комментарии в свой адрес. Звезда спел о неудачной премьере трека "Волонтер" и ответил на слухи о разводе с Настей Каменских.

"Bitch, сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я би обирав, що ти там хейтиш про Потапа. Може я і є твій справжній папа!...Хтось сміється, а хтось плаче, а хтось скаже, що хейт нічого не значить. Я б так не казав, поки гавкають собаки, їде караван!...Що я тут із штанів, як в Москві вискакую, я мушу вам сказати тільки дякую!", — читает в видео Потап.

Поклонники отреагировали на кавер Потап. Скрин: instagram.com/realpotap/

Фоловеры разделились во мнениях в оценке песни. Кое-кто поддержал артиста и отметил его иронию, а кто-то критически отнесся к треку.

Напомним, Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в деревне.

Ранее Потап трогательно признался в любви Каменских.