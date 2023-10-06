Потап показав романтичне фото з Каменських
Репер Потап замилував мережу фото, як проводить час зі своєю дружиною Настею Каменських. Пара прогулялася вечірнім Києвом.
Світлину Потап показав у своїх соціальних мережах.
Романтична прогулянка зірок
Продюсер Потап на фото з коханою Настею Каменських провів час на Подолі. З-відти пара і зробила ніжне селфі.
"А без Подолу Київ неможливий", — прокоментував фото Потап.
Прихильники засипали зірок компліментами:
"Найгарніша пара Українського шоу бізнесу!!! Люблю Вас!".
"Київ без вас уявити не можливо!".
"Які ви гарні".
До речі, Настя Каменських зізналася, що не бачить цінності в тому, щоб підкреслювати свої почуття публічно у соцмережах. Зірка переконує, якщо вона нечасто виставляє спільні фото з коханим, це не значить, що у них проблеми в стосунках.
Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі.
Раніше Потап зворушливо зізнався у коханні Каменських.