Потап показав романтичне фото з Каменських

Співачка Настя Каменських та репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Репер Потап замилував мережу фото, як проводить час зі своєю дружиною Настею Каменських. Пара прогулялася вечірнім Києвом.

Світлину Потап показав у своїх соціальних мережах.

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Продюсер Потап на фото з коханою Настею Каменських провів час на Подолі. З-відти пара і зробила ніжне селфі.

Співачка Настя Каменських та репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"А без Подолу Київ неможливий", — прокоментував фото Потап.

Прихильники засипали зірок компліментами:

"Найгарніша пара Українського шоу бізнесу!!! Люблю Вас!".

"Київ без вас уявити не можливо!".

"Які ви гарні".

До речі, Настя Каменських зізналася, що не бачить цінності в тому, щоб підкреслювати свої почуття публічно у соцмережах. Зірка переконує, якщо вона нечасто виставляє спільні фото з коханим, це не значить, що у них проблеми в стосунках.

Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі.

Раніше Потап зворушливо зізнався у коханні Каменських.