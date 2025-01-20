Потап назвав себе Slavic Balagan та випустив скандальний кліп про Трампа - відео

Потап. Фото: скриншот

Український музичний продюсер Потап вирішив взяти собі новий творчий псевдонім. Під новим ім'ям репер вже встиг випустити перший трек.

Кліп до пісні виконавець запрем'єрив на YouTube.

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Потап випустив пісню про Трампа

Відтепер Олексій Потапенко (справжнє ім'я Потапа) називає себе Slavic Balagan, що асоціюється зі зросійщеною короткою формою імені В'ячеслав, а також перекладається як "слов'янський балаган". Під новим псевдонімом артист випустив пісню Trumpumpum, яку присвятив новому президенту США Дональду Трампу.

Разом із треком вийшов і скандальний кліп, в якому Потап показав, як "розважається" із світовими лідерами та навіть разом попарилися у бані. Щоправда, ролик був створений за допомогою штучного інтелекту. Прем'єра символічно відбулася у день інавгурації Дональда Трампа, 20 січня.

"Чи можете ви уявити собі ніч, коли світові лідери відриваються і святкують інавгурацію Трампа так, ніби це найгарячіший слов'янський фестиваль? Ласкаво просимо на Trumpumpum від Slavic Balagan, де Еммануель Макрон, принц Вільям, Олаф Шольц та багато інших цього разу змінять свої серйозні капелюхи на святкові корони. Ілон Маск, який ввімкнув свою внутрішню рок-зірку і став... ну, Ілоном! Наливайте собі чарку горілки, хапайте свій найказковіший спортивний костюм і приєднуйтесь до святкування — давайте танцювати так, щоб увесь світ бачив! Тільки так, як це легально, коли приймає "Слов'янський Балаган", — написав під відео Потап.

До речі, себе у новому амплуа виконавець не став називати українцем. У кліпі та новому акаунті в Instagram він підписав себе вихідцем "зі Східної Європи".

Нагадаємо, нещодавно Потап анонсував свій сольний тур по США. А також відповів, чи планує повертатися до України.