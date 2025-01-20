Потап назвал себя Slavic Balagan и выпустил скандальный клип о Трампе - видео

Потап. Фото: скриншот

Украинский музыкальный продюсер Потап решил взять себе новый творческий псевдоним. Под новым именем рэпер уже успел выпустить первый трек.

Клип к песне исполнитель запрем'ерил на YouTube.

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Отныне Алексей Потапенко (настоящее имя Потапа) называет себя Slavic Balagan, что ассоциируется с русифицированной короткой формой имени Вячеслав, а также переводится как "славянский балаган". Под новым псевдонимом артист выпустил песню Trumpumpum, которую посвятил новому президенту США Дональду Трампу.

Само с треком вышел и скандальный клип, в котором Потап показал, как "развлекается" с мировыми лидерами и даже вместе попарились в бане. Правда, ролик был создан с помощью искусственного интеллекта. Премьера символично состоялась в день инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

"Можете ли вы представить себе ночь, когда мировые лидеры отрываются и празднуют инаугурацию Трампа так, будто это самый горячий славянский фестиваль? Добро пожаловать на Trumpumpum от Slavic Balagan, где Эммануэль Макрон, принц Уильям, Олаф Шольц и многие другие на этот раз сменят свои серьезные шляпы на праздничные короны. Илон Маск, который включил свою внутреннюю рок-звезду и стал... ну, Илоном! Наливайте себе рюмку водки, хватайте свой самый сказочный спортивный костюм и присоединяйтесь к празднованию — давайте танцевать так, чтобы весь мир видел! Только так, как это легально, когда принимает "Славянский Балаган", — написал под видео Потап.

Кстати, себя в новом амплуа исполнитель не стал называть украинцем. В клипе и новом аккаунте в Instagram он подписал себя выходцем "из Восточной Европы".

Напомним, недавно Потап анонсировал свой сольный тур по США. А также ответил, планирует ли возвращаться в Украину.