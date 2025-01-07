Потап ищет деньги вернуться в Украину

Украинский музыкальный продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Известный украинский музыкальный продюсер Алексей Потапенко (известный как рэпер Потап), который уехал в начале войны заграницу, планирует вернуться в Украину. Сейчас рэпер ищет средства на пиар-кампанию по "отбеливанию" репутации.

Об этом говорится в выпуске блогера-сплетника Богдана Беспалова.

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Инсайдеры блогера утверждают, что сейчас Потап пытается начать сотрудничество с певицей и дочерью владельца украинской сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича Анной. Рэпер хочет собрать таким образом деньги для возвращения в Украину и на PR-компанию по "отбеливанию" репутации.

По словам Беспалова, кто-то сообщил Потапу о том, что вскоре война будет заморожена и будет безопасно вернуться.

"Потап сейчас активно ищет источник финансирования его красивой жизни. Подкатывает я*ки к дочери основателя сети АТБ. Хочет развести Аню Буткевич на написание песен для нее, формирование репертуара и создание креатива и промо. В случае, если Буткевич клюнет, Потапчик снова озолотится, а бабло ему надо, чтобы вернуться в Украину скоро. Даже концерт хочет большой устроить. Подыскивает команду, которая сможет его отбелить. Леши нашептали, что скоро войну заморозят и самое время готовить почву для возвращения", — рассказал блогер-сплетник.

Напомним, недавно Потап отреагировал на хейт в комментариях под публикациями Насти Каменских.

Также бывшая подопечная продюсера призналась, из-за чего поссорилась с наставником.