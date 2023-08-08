Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Потап показал взрослого сына от бывшей жены arrow

Потап показал взрослого сына от бывшей жены

8 августа 2023 13:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Потап показал взрослого сына от бывшей жены
Рэпер Потап с сыном. Фото: instagram.com/realpotap/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Продюсер и рэпер Потап показал своего взрослого сына Андрея. Парень родился в браке артиста с бизнесвумен Ириной Горовой.

Фотографией Потап поделился в своем Instagram.

Читайте также:

Потап вместе с 14-летним сыном прогулялся по центру столицы. На селфи счастливый отец позирует рядом с сыном.

 

Рэпер Потап с сыном. Фото: instagram.com/realpotap/

"Как тебя не любить?", — пирокомментировал фото рэппер.

Фоловеры в комментариях отметили, что Андрей очень похож на свою маму Ирину.

Позже рэпер показал семейный обед вместе с сыном и нынешней женой, певицей Настей Каменских.

 

Семейное застолье. Фото: instagram.com/realpotap/

Напомним, Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в селе.

Ранее муж Каменских, рэпер и продюсер Потап, порадовал фолловеров патриотическим постом, которое создал для него искусственный интеллект. Получилось довольно вдохновенно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз