Потап показал взрослого сына от бывшей жены
Продюсер и рэпер Потап показал своего взрослого сына Андрея. Парень родился в браке артиста с бизнесвумен Ириной Горовой.
Фотографией Потап поделился в своем Instagram.
Потап вместе с 14-летним сыном прогулялся по центру столицы. На селфи счастливый отец позирует рядом с сыном.
"Как тебя не любить?", — пирокомментировал фото рэппер.
Фоловеры в комментариях отметили, что Андрей очень похож на свою маму Ирину.
Позже рэпер показал семейный обед вместе с сыном и нынешней женой, певицей Настей Каменских.
Напомним, Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в селе.
Ранее муж Каменских, рэпер и продюсер Потап, порадовал фолловеров патриотическим постом, которое создал для него искусственный интеллект. Получилось довольно вдохновенно.