Потап показал взрослого сына от бывшей жены

Рэпер Потап с сыном. Фото: instagram.com/realpotap/

Продюсер и рэпер Потап показал своего взрослого сына Андрея. Парень родился в браке артиста с бизнесвумен Ириной Горовой.

Фотографией Потап поделился в своем Instagram.

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Потап вместе с 14-летним сыном прогулялся по центру столицы. На селфи счастливый отец позирует рядом с сыном.

Рэпер Потап с сыном. Фото: instagram.com/realpotap/

"Как тебя не любить?", — пирокомментировал фото рэппер.

Фоловеры в комментариях отметили, что Андрей очень похож на свою маму Ирину.

Позже рэпер показал семейный обед вместе с сыном и нынешней женой, певицей Настей Каменских.

Семейное застолье. Фото: instagram.com/realpotap/

Напомним, Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в селе.

Ранее муж Каменских, рэпер и продюсер Потап, порадовал фолловеров патриотическим постом, которое создал для него искусственный интеллект. Получилось довольно вдохновенно.