Потап показал романтическое фото из Каменских

Певица Настя Камнесских и рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Рэпер Потап умилил сеть фото того, как проводит время со своей супругой Настей Каменских. Пара прогулялась по вечернему Киеву.

Фотографию Потап показал в своих социальных сетях.

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Продюсер Потап на фото с любимой Настей Каменских провел время на Подоле. Оттуда пара и сделала нежное селфи.

Певица Настя Каменских и рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"А без Подола Киев невозможен", — прокомментировал фото Потап.

Поклонники засыпали звезд комплиментами:

"Самая красивая пара Украинского шоу бизнеса!!! Люблю Вас!".

"Киев без вас представить невозможно!".

"Какие вы красивые".

Кстати, Настя Каменских призналась, что не видит ценности в том, чтобы подчеркивать свои чувства публично в соцсетях. Звезда убеждает, если она редко выставляет общие фото с любимым, это не значит, что у них проблемы в отношениях.

Напомним, Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в деревне.

Ранее Потап трогательно признался в любви Каменских.