Потап показал романтическое фото из Каменских

Потап показал романтическое фото с Каменских
Рэпер Потап умилил сеть фото того, как проводит время со своей супругой Настей Каменских. Пара прогулялась по вечернему Киеву.
Фотографию Потап показал в своих социальных сетях.
Романтическая прогулка звезд
Продюсер Потап на фото с любимой Настей Каменских провел время на Подоле. Оттуда пара и сделала нежное селфи.
"А без Подола Киев невозможен", — прокомментировал фото Потап.
Поклонники засыпали звезд комплиментами:
"Самая красивая пара Украинского шоу бизнеса!!! Люблю Вас!".
"Киев без вас представить невозможно!".
"Какие вы красивые".
Кстати, Настя Каменских призналась, что не видит ценности в том, чтобы подчеркивать свои чувства публично в соцсетях. Звезда убеждает, если она редко выставляет общие фото с любимым, это не значит, что у них проблемы в отношениях.
Напомним, Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в деревне.
Ранее Потап трогательно признался в любви Каменских.