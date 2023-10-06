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Потап показал романтическое фото с Каменских

6 октября 2023 13:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Потап показал романтическое фото из Каменских
Певица Настя Камнесских и рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Рэпер Потап умилил сеть фото того, как проводит время со своей супругой Настей Каменских. Пара прогулялась по вечернему Киеву.

Фотографию Потап показал в своих социальных сетях.

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Продюсер Потап на фото с любимой Настей Каменских провел время на Подоле. Оттуда пара и сделала нежное селфи.

 

Певица Настя Каменских и рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"А без Подола Киев невозможен", — прокомментировал фото Потап.

Поклонники засыпали звезд комплиментами:

"Самая красивая пара Украинского шоу бизнеса!!! Люблю Вас!".

"Киев без вас представить невозможно!".

"Какие вы красивые".

Кстати, Настя Каменских призналась, что не видит ценности в том, чтобы подчеркивать свои чувства публично в соцсетях. Звезда убеждает, если она редко выставляет общие фото с любимым, это не значит, что у них проблемы в отношениях.

Напомним, Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в деревне.

Ранее Потап трогательно признался в любви Каменских.

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