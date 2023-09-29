Потап презентовал новый дуэт, в котором пожелал украинцам тихой ночи

Рэпер Потап и музыкант Horizon (Никита Медведев). Фото: менеджмент артиста

Певец и продюсер Потап представил дуэт с украинским артистом Horizon (настоящее имя Никита Медведев). По словам артистов, песня "Тихої ночі" обо всем том из мирной жизни, по чему большинство украинцев сильно грустит и чего так не хватает в военное время.

Видео на композицию доступно для просмотра на YouTube-канале Потапа.

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Horizon родом из Донецка, но с началом войны в 2014 году переехал. Никита занимается музыкой уже много лет. По словам Медведева, попробовать себя в качестве рэп исполнителя его вдохновило творчество Алексея Потапенко (настоящее имя рэпера) еще во времена группы "Вход в сменной обуви".

"Когда я написал Потапу и предложить сделать что-то вместе, то даже не думал, что Алексей согласится. Но он согласился. Мы начали подбирать и делать материал. Это было время, когда Россия обстреливала Украину ракетами почти каждый день. Начались проблемы со светом, и у меня возникло желание сделать себе колыбельную песню. Что-то медитативное, что поможет украинцам немного расслабиться", — прокомментировал премьеру Horizon.

Потап признался, что когда впервые открыл у себя на почте и услышал этот инструментал, слова к нему родились сами собой.

"У каждого из нас отзовутся эти смыслы. Мы скучаем по нормальным простым вещам. По встречам с родителями. За вкусной едой за семейным столом. По возможности не слышно сирены. За открытым небом. И еще о многом. Как никогда сейчас мы все очень ценим те мирные времена и воспоминания. И хотим, чтобы как можно быстрее все лучшее из этой мирной жизни вернулось к нам", — подытожил Потап.

Напомним, ранее мы писали, что Потап трогательно признался в любви Насти Каменской. Также мы рассказывали, что Потап заблокировал блогершу, модель Дашу Астафьеву в Instagram.