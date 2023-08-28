Чому Потап і Світлана Лобода заблокували Дашу Астаф'єву – що між ними сталося

Українська співачка Даша Астаф'єва на інтерв'ю телеканалу "СТБ". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва висловилася щодо репера Потапа та артистки Світлани Лободи. Зокрема, відома виконавиця зізналася, чому ці артисти відправили її до чорного списку в усіх соціальних мережах.

Про це Даша Астаф’єва розповіла під час інтерв’ю телеканалу "СТБ" в YouTube.

Читайте також:

Блокування Потапа та Світлани Лободи

Українська артистка багато разів критикувала дії репера та продюсера Потапа, а також співачки Світлани Лободи.

Зокрема, Даша Астаф’єва висловлювалася щодо тривалого перебування за кордоном та нову скандальну пісню Потапа. Також співачка раніше коментувала те, як Світлана Лобода повернулася в український шоу-бізнес після життя та кар’єри в Росії.

Українська співачка Даша Астаф'єва на інтерв'ю телеканалу "СТБ". Фото: скриншот з YouTube

Через це Потап та Світлана Лобода відправили її до чорного списку. Вона зазначила, що ніяких погроз вона не отримувала, але одного разу продюсерка попросила її нічого не говорити про українського репера та співачку.

"Потап і Лобода мене заблокували. Ніхто мені не погрожував. Попросили мене. Нещодавно написала продюсер і попросила не говорити про артистів", — зізнається українська співачка та модель Даша Астаф’єва, коментуючи ситуацію зі своїми колегами.

За її словами, Світлана Лобода намагається просунутися в Україні, але ніхто не хоче її бачити. Вона вважає, що після того, як Світлана Лобода жила в Росії, її ніхто насильно любити в Україні не збирається.

"Ви подивіться, як Лобода насильно лізе. Жодна аудиторія не хоче її бачити. Якщо вона жила в Росії, то не будуть її тут насильно любити", — також додала Даша Астаф’єва.

Що відомо про Потапа?

На початку повномасштабної війни український репер та продюсер Потап перебував за кордоном. Після тривалого перебування за кордоном український артист повернувся до рідної країни. На початку літа Потап приїздив до Гостомеля та допомагав відновлювати зруйновані будинки.

Публікація українського репера Потапа з Гостомеля. Фото: скриншот з Instagram

"Завітав у гості до Надії Іванівни з Гостомеля, якій допомагав у відбудові будинку після влучання у нього снарядів. Хотів побачити результат будівництва та особисто висловити підтримку жінці, онук якої захищає нашу Україну на передовій", — зазначав український репер.

Що відомо про Світлану Лободу?

Багато років українська співачка жила та будувала свою кар’єру в Росії, але не так давно вона повернулася до рідної країни та почала активно її підтримувати. Ба більше, Світлана Лобода почала писати українські пісні, наприклад, пісню Spogady.

Публікація української співачки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

"Прем’єра SPOGADY вже на всіх музичних платформах. Нова мелодія, стара істина. Відкрий серце і відчуй", — написала Світлана Лобода.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Даша Астаф’єва зізналася, як кохання врятувало її на початку війни.

Раніше ми розповідали про те, що репер Потап висловився про свої закордонні поїздки під час війни.

Також ми повідомляли про те, що співачка Світлана Лобода потрапила в скандал під час свого концерту.