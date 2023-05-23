Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Потап поздравил Каменских с юбилеем свадьбы, но количество лет не сходится arrow

Потап поздравил Каменских с юбилеем свадьбы, но количество лет не сходится

23 мая 2023 15:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Потап поздравил Каменских с юбилеем свадьбы, но количество лет не сходится
Свадьба Алексея Потапенко и Насти Каменских. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ровно четыре года назад, 23 мая 2019-го, рэпер Алексей Потапенко (Потап) и певица Настя Каменских сыграли пышную свадьбу в Киеве. Первым о годовщине в соцсетях вспомнил звездный муж.

Впрочем, редакция Новини.LIVE заметила различия в количестве лет, которые Потап и Настя прожили вместе в браке.

Читайте также:

Подробности

Потапенко и Каменских расписались еще задолго до свадьбы в Киеве в 2019 году. Сделали это украинские знаменитости в Лас-Вегасе (Невада, США). Именно с той церемонии Потап опубликовал фотографии и поздравил Настю с пятой годовщиной свадьбы.

"Пятая годовщина нашей свадьбы, крошка! Спасибо тебе за все эти годы счастья и любви. Люблю тебя еще больше", — подписал снимок рэпер.

Приветствие Потапа с свадьбой годовщины. Скриншот: Instagram/relpotap

Однако в СМИ звезды рассказывали, что спонтанную свадьбу, о которой мечтал Потап, звездная пара отыграла в 2017 году. Так что если считать именно ее, то парочка празднует не пятую, а шестую годовщину. Относительно столичной церемонии, на которой присутствовали звездные друзья, 23 мая исполнилось четыре года.

В обоих случаях цифра пять не фигурирует. А это значит, или Потап ошибся, считая годы совместной жизни в браке с Настей, или же звездная пара предоставила СМИ ложную информацию.

Отметим, что на момент написания новости Каменских в своих соцсетях не опубликовала ни одной сториз о годовщине бракосочетания с Потапом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, почему Потап стал меньше общаться с рэпером Позитивом (Алексей Завгородний). Также мы рассказывали, что Потап прокомментировал свои поездки за границу во время войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас