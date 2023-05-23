Потап поздравил Каменских с юбилеем свадьбы, но количество лет не сходится

Свадьба Алексея Потапенко и Насти Каменских. Фото: google.com

Ровно четыре года назад, 23 мая 2019-го, рэпер Алексей Потапенко (Потап) и певица Настя Каменских сыграли пышную свадьбу в Киеве. Первым о годовщине в соцсетях вспомнил звездный муж.

Впрочем, редакция Новини.LIVE заметила различия в количестве лет, которые Потап и Настя прожили вместе в браке.

Читайте также:

Подробности

Потапенко и Каменских расписались еще задолго до свадьбы в Киеве в 2019 году. Сделали это украинские знаменитости в Лас-Вегасе (Невада, США). Именно с той церемонии Потап опубликовал фотографии и поздравил Настю с пятой годовщиной свадьбы.

"Пятая годовщина нашей свадьбы, крошка! Спасибо тебе за все эти годы счастья и любви. Люблю тебя еще больше", — подписал снимок рэпер.

Приветствие Потапа с свадьбой годовщины. Скриншот: Instagram/relpotap

Однако в СМИ звезды рассказывали, что спонтанную свадьбу, о которой мечтал Потап, звездная пара отыграла в 2017 году. Так что если считать именно ее, то парочка празднует не пятую, а шестую годовщину. Относительно столичной церемонии, на которой присутствовали звездные друзья, 23 мая исполнилось четыре года.

В обоих случаях цифра пять не фигурирует. А это значит, или Потап ошибся, считая годы совместной жизни в браке с Настей, или же звездная пара предоставила СМИ ложную информацию.

Отметим, что на момент написания новости Каменских в своих соцсетях не опубликовала ни одной сториз о годовщине бракосочетания с Потапом.

Напомним, ранее мы писали, почему Потап стал меньше общаться с рэпером Позитивом (Алексей Завгородний). Также мы рассказывали, что Потап прокомментировал свои поездки за границу во время войны.