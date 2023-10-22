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Потап прокоментував можливу мобілізацію до ЗСУ

22 жовтня 2023 00:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потап прокоментував можливу мобілізацію до ЗСУ
Репер Потап (Олексій Потапенко). Фото: Instagram/realpotap
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Незрозумілі для більшості відео та дивна поведінка репера Потапа в черговий раз привернула увагу користувачів соцмереж. На тлі новин про черговий виїзд за кордон, 42-річному музиканту та бізнесмену поставили пряме запитання про мобілізацію. 

Цього разу Олексій Потапенко (справжнє ім’я артиста) не промовчав та відповів у своєму Instagram.

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Потап про мобілізацію

Репер опублікував фотографію, в дописі під якою підтвердив, що виїхав за кордон, але планує скоро повернутися. До цього Потапа та його дружину, співачку Настю Каменських помітили в Польщі, а згодом на рейсі Варшава-Барселона. 

"І я пливу поміж концертами… Але обов’язково додому. Кілька днів у подорожі і післязавтра рідні обличчя", — заявив напередодні Потап. 

Репер Потап
Репер Потап (Олексій Потапенко). Фото: Instagram/realpotap

Одна з підписниць напряму запитала в репера, чи він втік за кордон, як жінки з дітьми, або діти політиків. Жінка підсумувала, що якщо Потап не в Україні, значить він придатний до служби в лавах ЗСУ. Мовчати Потапенко не став. 

"Я за кордоном, дорогою до України. До служби придатний, люди в курсі, я в ресурсі… Призивають — йду, я українець, чоловік. Це обов’язок. А поки я роблю, що вмію найкраще", — заявив Потап та натякнув на свою творчу та бізнес діяльності. 

Потап про мобілізацію
Потап про мобілізацію. Скриншоти: Instagram/realpotap 

Нагадаємо, раніше ми писали, як співачка Анастасія Приходько прокоментувала виїзд Потапа за кордон. Також ми розповідали, що шоумен Слава Дьомін прокоментував поведінку Потапа, яка останнім часом дивує зіркових колег.

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