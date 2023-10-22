Потап прокоментував можливу мобілізацію до ЗСУ
Незрозумілі для більшості відео та дивна поведінка репера Потапа в черговий раз привернула увагу користувачів соцмереж. На тлі новин про черговий виїзд за кордон, 42-річному музиканту та бізнесмену поставили пряме запитання про мобілізацію.
Цього разу Олексій Потапенко (справжнє ім’я артиста) не промовчав та відповів у своєму Instagram.
Потап про мобілізацію
Репер опублікував фотографію, в дописі під якою підтвердив, що виїхав за кордон, але планує скоро повернутися. До цього Потапа та його дружину, співачку Настю Каменських помітили в Польщі, а згодом на рейсі Варшава-Барселона.
"І я пливу поміж концертами… Але обов’язково додому. Кілька днів у подорожі і післязавтра рідні обличчя", — заявив напередодні Потап.
Одна з підписниць напряму запитала в репера, чи він втік за кордон, як жінки з дітьми, або діти політиків. Жінка підсумувала, що якщо Потап не в Україні, значить він придатний до служби в лавах ЗСУ. Мовчати Потапенко не став.
"Я за кордоном, дорогою до України. До служби придатний, люди в курсі, я в ресурсі… Призивають — йду, я українець, чоловік. Це обов’язок. А поки я роблю, що вмію найкраще", — заявив Потап та натякнув на свою творчу та бізнес діяльності.
Нагадаємо, раніше ми писали, як співачка Анастасія Приходько прокоментувала виїзд Потапа за кордон. Також ми розповідали, що шоумен Слава Дьомін прокоментував поведінку Потапа, яка останнім часом дивує зіркових колег.
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