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Після скандальних відео Потап вирішив записати ще одне, чим обурив українців

20 жовтня 2023 15:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Потап після скандальних відео обурив українців новим роликом з Каменських
Репер Потап у кліпі на свою пісню "Тихої ночі". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український реп-виконавець, продюсер, актор і заслужений артист Потап записав нове відео. Зірка шоу-бізнесу зняв ролик, де нібито звертається до своєї дружини, співачки Насті Каменських, і показав фрагмент з її інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Відповідну публікацію Потап розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Нове відео репера

На сторінці українського продюсера з’явилося чергове відео, яке він зняв у TikTok. На ролику Потап співає свою пісню, згадуючи колишню солістку гурту "Время и Стекло" Надю Дорофєєву та її стосунки. 

В кінці відео продюсер показує фрагмент, де його дружина Настя Каменських дає інтерв’ю Маші Єфросиніній.

При цьому Потап вирізав момент, де його кохана плаче. 

@potapreal

Нагадую ,що за найкращий мем про мене ,віддаю JBL Partybox ,відмічайте мене, випадково виклав це в інсту ,все -мене вже четвертують

♬ original sound - Potap
Публікація зі сторінки Потапа
Нове відео українського репера Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Побачивши це відео, користувачі мережі та підписники українського продюсера не залишилися осторонь. Вони поділилися своїми думками стосовно чергового ролика на сторінці Потапа і залишили свої коментарі під ним.

  • Це дно кар'єри, Потап. З топу в п*пу (світу)
  • Невже Настя не може його привести до тями? Це деградація
  • Принесіть діду таблетки
  • Божее, читаю коментарі і розумію, що всі люблять обіср*ти без причини! Тут же всі на психолога вчилися, одразу діагноз приписали, а на свій уваги не звертають! Соромно саме за вас, шановні! Явно не за Потапа. Він вільна людина, що хоче, те і каже! Його життя, його сторінка, його думки
  • Смішні коменти))) Все не так і все ф*гня тощо))) Та хай, що хоче, те і робить))) Відпишіться
Коментарі зі сторінки Потапа
Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Потапа
Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Потапа
Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Потапа
Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Скандальні відео

Буквально нещодавно український репер знімав різні відео, які наробили багато галасу в соцмережах. Наприклад, Потап знімав ролик, перебуваючи у душі, де він виконував реп під натиском води. 

@potapreal

Реп в Прикарпатті

♬ original sound - Potap

Також реп-виконавець знімав відео, в якому він прокоментував весь хейт від людей. Причому зробив він це досить різко, але у своєму стилі, тобто у реп-виконанні.

Втім, згодом Потап записав відеозвернення, в якому пояснив свою поведінку людям. Він зазначив, що таким чином він хотів привернути увагу до своєї особистості, але зрозумів, що зараз це "не на часі". Тому вибачився перед українцями.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український репер Потап звернувся до публіки з вибаченнями. 

Раніше ми розповідали про те, що репер і продюсер Потап показав романтичну фотографію з Настею Каменських. 

Також ми повідомляли про те, що реп-виконавець Потап показав дорослого сина від першого шлюбу.  

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