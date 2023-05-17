Потап прокомментировал свои поездки за границу во время войны

Рэпер Потап (Алексей Потапенко). Фото: Фото: google.com

Пребывание рэпера Потапа вызывает немало вопросов у пользователей соцсетей. После возвращения из Испании в Украину ради финала шоу "Голос країни" в конце прошлого года, артист снова не публикует личные фото и видео. Не делает с ним селфи и его супруга, Настя Каменских.

В интервью изданию "ТСН" Потап рассказал, почему он часто бывает за границей.

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Материал "ТСН" называется: "Потап впервые рассказал, где находится и почему не может вернуться в Украину". Впрочем, никакой информации, где он сейчас находится, в интервью нет. Ответ рэпера был общим.

"Я не бываю в одном месте. Это связано со спецификой моей работы сейчас. Я имею в виду аукционы, благотворительные концерты, сбор на армию, гуманитарную помощь и т.д. У меня очень большие связи, которые я создал за всю свою жизнь. Поэтому сейчас я достаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным — это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке", — рассказал Потап.

По словам рэпера, он должен быть за границей лично, чтобы все контролировать, потому что это его репутация.

"Сейчас очень много фейков, как бы ни грустно это звучало, но многие пользуются возможностью списать деньги, поэтому важно все контролировать лично и быть гарантом всей той гуманитарной деятельности, которую мы ведем. А сделали мы очень много уже", — подытожил Потап.

Впрочем, из-за слабой активности рэпера в соцсетях, подписчикам сложно понять, что именно делает в тот или иной день, или даже неделю музыкант.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Игорь Кондратюк высказался по поводу волонтерства Потапа. Также мы рассказывали, что Потап впервые развернуто прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских.