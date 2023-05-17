Потап рассказал, почему стал меньше общаться с Позитивом

Рэперы Потап и Позитив. Фото: коллаж Новини.LIVE

Алексей Потапенко (Потап) много лет продюсировал рэпера Позитива (Алексей Завгородний), еще задолго до создания группы "Время и Стекло". Он был для Завгороднего не только наставником в шоу-бизнесе, но и другом. Впрочем, отношения между ними изменились за последнее время. Об этом несколько раз рассказывал Позитив.

Теперь по этой теме в интервью изданию "ТСН" высказался Потап.

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Потап о дружбе с Позитивом

По словам Потапенко, сейчас он хочет использовать весь свой талант, все свои ресурсы, все возможности для помощи нашей стране на пути к победе.

"Поэтому нет времени на эти веселые и кайфовые моменты, которые нас (с Позитивом. — Ред.) связывали раньше, когда мы писали песни, кайфовали, собирались на студии. Сейчас я занят тем, что привлекаю к проектам многочисленных инвесторов, восстанавливаю инфраструктурные объекты. У меня статус и возраст уже такие, что мне нужно делать что-то масштабное. Вот и все. Однажды так случилось, что мы не пересекались на благотворительных событиях — я был на одних, он на других. Позитив сейчас много делает для детей, выступает на концертах. Он — молодец! И я считаю его своим другом. У меня только теплые к нему чувства", — прокомментировал Потап.

Рэперы Потап и Позитив. Фото: Viva.ua

Позитив о дружбе с Потапом

В то же время Завгороднему в недавнем интервью сложно было сказать, близкие ли они друзья.

"Хочется верить в лучшее, что остаемся, но точно скажу, что очень редко общаемся. По ощущениям не такие мы друзья, как были тогда... Дружба пошатнулась. Связано это с расстоянием, пожалуй. Работы нет. Многое изменилось морально, немного разошлись дороги. Грандиозные планы, которые были до вторжения, просто стерлись. Может, они еще появятся", — признался Позитив.

Напомним, ранее мы писали, что Потап прокомментировал свои поездки за границу во время войны. Также мы рассказывали, что продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал волонтерскую деятельность Потапа.