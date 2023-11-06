Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Потап развлекается с россиянами в ОАЭ — видео arrow

Потап развлекается с россиянами в ОАЭ — видео

6 ноября 2023 20:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Потап развлекается с россиянами в ОАЭ — видео
Рэпер Потап (Алексей Потапенко). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Почти три недели назад рэпер Потап с женой, певицей Настей Каменских, уехали за границу. Алексей Потапенко (настоящее имя 42-летнего артиста) был в Испании и обещал в соцсетях, что через несколько дней вернется на Родину. Впрочем, на днях его заметили в компании россиян в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Об этом на своем YouTube-канале сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов.

Читайте также:

Потап отдыхает за границей с россиянами

Беспалов опубликовал сториз жены солиста "Иванушки International" Кирилла Туриченко (который родом из Одессы, но имеет российское гражданство и долгое время живет в РФ), Дарьи Тарасовой. На видео компания россиян развлекается в популярном ресторане в Дубае в компании Потапа. По словам блогера-сплетника, видео снято 2 ноября.

"Могу сделать предположение: Потап выпускает песни на украинском, потому что так нужно, говорит об Украине, потому что так нужно, хаит россиян, потому что так нужно, говорит на публику на украинском в Instagram, потому что так нужно. А за кадром он будет тусить с русской: от золотой молодежи к условному Киркорову, говорить об "одном народе" и "это все политика, они договорятся", пока погибают каждый день наши воины. Малороса в нем никогда не искоренить от слова вовсе", — заявил Беспалов.

В соцсетях ни Потап, ни Каменских не отреагировали на разоблачение Беспалова. Настя поздравила маму с днем рождения и показала, как занимается спортом. Алексей же сделал репост публикации своего подписчика, назвавшего рэпера "крепким типом".

Потап соцсети
Единственная публикация рэпера в день разоблачения. Скриншот: Instagram/realpotap

Напомним, ранее мы писали, что Потап прокомментировал возможную мобилизацию в ВСУ. Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько в женском роде обратилась к выехавшему за границу Потапу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме