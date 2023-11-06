Потап развлекается с россиянами в ОАЭ — видео

Рэпер Потап (Алексей Потапенко). Фото: Google

Почти три недели назад рэпер Потап с женой, певицей Настей Каменских, уехали за границу. Алексей Потапенко (настоящее имя 42-летнего артиста) был в Испании и обещал в соцсетях, что через несколько дней вернется на Родину. Впрочем, на днях его заметили в компании россиян в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Об этом на своем YouTube-канале сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов.

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Беспалов опубликовал сториз жены солиста "Иванушки International" Кирилла Туриченко (который родом из Одессы, но имеет российское гражданство и долгое время живет в РФ), Дарьи Тарасовой. На видео компания россиян развлекается в популярном ресторане в Дубае в компании Потапа. По словам блогера-сплетника, видео снято 2 ноября.

"Могу сделать предположение: Потап выпускает песни на украинском, потому что так нужно, говорит об Украине, потому что так нужно, хаит россиян, потому что так нужно, говорит на публику на украинском в Instagram, потому что так нужно. А за кадром он будет тусить с русской: от золотой молодежи к условному Киркорову, говорить об "одном народе" и "это все политика, они договорятся", пока погибают каждый день наши воины. Малороса в нем никогда не искоренить от слова вовсе", — заявил Беспалов.

В соцсетях ни Потап, ни Каменских не отреагировали на разоблачение Беспалова. Настя поздравила маму с днем рождения и показала, как занимается спортом. Алексей же сделал репост публикации своего подписчика, назвавшего рэпера "крепким типом".

Единственная публикация рэпера в день разоблачения. Скриншот: Instagram/realpotap

Напомним, ранее мы писали, что Потап прокомментировал возможную мобилизацию в ВСУ. Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько в женском роде обратилась к выехавшему за границу Потапу.