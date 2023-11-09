Потап відповів Дьоміну, коли дасть йому відверте інтерв'ю

Шоумен Слава Дьомін та репер Потап. Скриншот: YouTube

Під час повномасштабної війни репер Потап потрапляв не в один скандал. Його поведінка та тексти пісень обурює багатьох українців. Сам Олексій Потапенко (справжнє ім’я репера) відмовчується та живе переважно за кордоном. Шоумен Слава Дьомін давно запрошує артиста на інтерв’ю.

В сторіз свого Instagram Слава повідомив., що Потап відповів на його чергове запрошення.

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Потап про інтерв’ю в Дьоміна

На YouTube-канал Слави Дьоміна підписані понад 120 тисяч фолловерів. Багато хто з них вже не раз просив шоумена в коментарях запросити на зйомки Потапа. За майже два роки репер залишив без коментарів чимало гучних ситуацій.

Остання з них, відпочинок Олексія в компанії росіян в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) обурила українців. Дьомін знову написав особисте повідомлення Потапу, в якому запросив репера на інтерв’ю. На що отримав відповідь, судячи з якої не зрозуміло, коли взагалі відбудеться зйомка інтерв’ю.

"Я не проти. За кордоном зараз. Повернусь і будемо робити", — заявив Потап.

Слава Дьомін запросив Потапа на зйомку інтерв'ю. Скриншот: Instagram/slavademin_official

Вже чимало знаменитостей, в яких брав інтерв’ю Дьомін, коментували перебування Потапа за кордоном. Також деякі з них висловили своє обурення щодо композиції Потапенка "Волонтер", яку захейтили в соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анастасія Приходько жорстко прокоментувала розваги Потапа з росіянами. Також ми розповідали, що Потап прокоментував можливу мобілізацію до ЗСУ.