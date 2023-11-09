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Потап ответил Демину, когда даст ему откровенное интервью

9 ноября 2023 08:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Потап ответил Демину, когда даст ему откровенное интервью
Шоумен Слава Демин и рэпер Потап. Скриншот: YouTube
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во время полномасштабной войны рэпер Потап попадал не в один скандал. Его поведение и тексты песен возмущает многих украинцев. Сам Алексей Потапенко (настоящее имя рэпера) отмалчивается и живет преимущественно за границей. Шоумен Слава Демин давно приглашает артиста на интервью.

В сториз своего Instagram Слава сообщил, что Потап ответил на его очередное приглашение.

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На YouTube-канал Славы Демина подписаны более 120 тысяч фолловеров. Многие из них уже не раз просили шоумена в комментариях пригласить на съемки Потапа. За почти два года рэпер оставил без комментариев немало громких ситуаций.

Последняя, отдых Алексея в компании россиян в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), возмутила украинцев. Демин снова написал личное сообщение Потапу, в котором пригласил рэпера на интервью. На что получил ответ, судя по которому непонятно, когда вообще состоится съемка интервью.

"Я не против. За границей сейчас. Вернусь и будем делать", — заявил Потап.

Слава Демин пригласил Потапа
Слава Демин пригласил Потапа на съемку интервью. Скриншот: Instagram/slavademin_official

Уже немало знаменитостей, у которых брал интервью Демин, комментировали пребывание Потапа за границей. Также некоторые из них выразили свое возмущение по поводу композиции Потапенко "Волонтер", которую захейтили в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько жестко прокомментировала развлечения Потапа с россиянами. Также мы рассказывали, что Потап прокомментировал возможную мобилизацию в ВСУ.

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