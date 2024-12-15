Потап ответил хейтерам под публикацией Каменских

Последние публичные фото Потапа и Каменских в Украине. Фото: Instagram/realpotap

В октябре прошлого года музыкальный продюсер Алексей Потапенко (известный как рэпер Потап) уехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. Под новым фото его жены, певицы Насти Каменской (NK), по этому поводу в очередной раз начались обсуждения, участие в котором принял и сам артист.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Каменских.

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Потап ответил хейтерам

Певица Настя Каменских опубликовала несколько фотографий, на которых позирует на камеру в больших прозрачных очках. Уроженка Киева отметила, что у нее была прогулка, и поинтересовалась, как прошли выходные у ее подписчиков.

Впрочем, некоторые комментарии были хейтерские. В одном из них у Насти поинтересовались, а где сейчас Потап. Его саркастически назвали патриотом и задались вопросом, почему нет общих фотографий у звездных супругов.

"Почему прячет? Чтобы люди не знали, что живете и радуетесь в свое удовольствие за границей", — отметили в комментариях.

Каменских не стала отвечать на это и другие сообщения. А вот 43-летний рэпер не промолчал. На русском языке он пригласил автора комментария в гости и не стал продолжать общение на эту тему.

Потап ответил на хейтерский комментарий. Скриншот: Instagram/kamenskux

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