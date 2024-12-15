Потап ответил хейтерам под публикацией Каменских

Потап ответил на хейт в комментариях Насти Каменских — что именно
В октябре прошлого года музыкальный продюсер Алексей Потапенко (известный как рэпер Потап) уехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. Под новым фото его жены, певицы Насти Каменской (NK), по этому поводу в очередной раз начались обсуждения, участие в котором принял и сам артист.
Соответствующая публикация появилась в Instagram Каменских.
Потап ответил хейтерам
Певица Настя Каменских опубликовала несколько фотографий, на которых позирует на камеру в больших прозрачных очках. Уроженка Киева отметила, что у нее была прогулка, и поинтересовалась, как прошли выходные у ее подписчиков.
Впрочем, некоторые комментарии были хейтерские. В одном из них у Насти поинтересовались, а где сейчас Потап. Его саркастически назвали патриотом и задались вопросом, почему нет общих фотографий у звездных супругов.
"Почему прячет? Чтобы люди не знали, что живете и радуетесь в свое удовольствие за границей", — отметили в комментариях.
Каменских не стала отвечать на это и другие сообщения. А вот 43-летний рэпер не промолчал. На русском языке он пригласил автора комментария в гости и не стал продолжать общение на эту тему.
Напомним, ранее мы писали, как певица Надя Дорофеева готовится к праздникам с детьми своего мужа, ресторатора, музыканта Миши Кацурина. Также мы рассказывали, что певец Владимир Дантес кардинально сменил прическу.
Читайте Новини.LIVE!