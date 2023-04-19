Потап впервые развернуто прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских

Рэпер Алексей Потапенко (Потап) и певица Настя Каменских (NK). Фото: коллаж Новини.LIVE

Недавно певица Настя Каменских поставила точку в многочисленных слухах о якобы официальном разводе с рэпером Потапом (Алексей Потапенко). Сам музыкант ограничился лаконичным комментарием.

В интервью изданию "bigmir) Афиша" высказал свою позицию более подробно.

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По факту 41-летний рэпер повторил слова своей звездной жены. Но недавно заявила, что если они и решат разойтись, то поклонники об этом услышат именно от них, а не от блогеров.

"У каждого свой способ пиариться. Мы годами выступали на сцене и завоевывали внимание зрителей своей музыкой, песнями. Настя — полезными и мотивационными блогами и так далее. Если эти люди не знают, как сделать так, чтобы о них говорили другими способами, кроме варианта пропиариться на наших с Настей именах — пожалуйста, нам не жалко, мы не жадные. А как все на самом деле? У нас с Настей все хорошо, разводиться не собираемся", — заявил Потапенко.

Кто распространял слухи

Звездный блогер Богдан Беспалов уверяет, что звездная пара начала официальный развод. Так, по его словам, Настя хочет отстраниться от Потапа и скандалов.

"Потап в очередной раз изменил Анастасии с человеком из их общего круга. Этот человек был достаточно близок к Каменских. Анастасия на этот раз не смогла простить, ведь до этого она абсолютно знала обо всех погрешностях Потапа вне брака, и была готова с этим мириться. Ведь там просто коммерческий брак на выгодных условиях. Договорились разойтись по-тихому, чтобы никто не знал", — откровенно рассказал в своем видео блогер.

По словам Беспалова, эту информацию он получил от своих информаторов, которых называет "котятами". Блогер уверяет, что Каменских хочет отвлечь поклонников от сексуального скандала, в эпицентре которого оказался Потап.

Экс-подопечная Алексея Потапенко GIP C в одном из интервью сообщила, что известный продюсер предлагал ей секс ради успешной карьеры, а Каменских делала вид, что ничего не замечает.

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс закрутил новый роман сразу после развода с женой. Также мы рассказывали, что блогер Рамина Эсхакзай разошлась со своим бойфрендом после пяти лет отношений.