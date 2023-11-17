Потап записал новый дуэт с роскошной брюнеткой вместо Каменских

Рэпер Потап. Фото: менеджмент артиста

Рэпер и продюсер Потап в дуэте с артисткой Katarina выпустил новый трек "Рай де?" Режиссером видео стал Виктор Скуратовский.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Потап представил первый женский дуэт после распада группы "Потап и Настя". Песня "Рай де?" рассказывает о ситуации, которая постигла многих украинских женщин, которые сейчас ждут своих мужчин.

"Война разлучила много семей, и это огромная трагедия для каждой. Какая-то женщина ждет мужчину с фронта, какая-то уехала с детьми за границу и считает дни до встречи с ним. Ведь рай для влюбленной женщины — это когда любимый рядом. Когда она в разлуке с ним, ворота в Эдем автоматически закрываются", — рассказывает об этой песне сам Потап.

Katarina занимается музыкой с 11 лет, в детстве была победительницей многих вокальных конкурсов, обучалась в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства. С 14 лет мечтала стать известной певицей, но никак не решалась заняться собственным авторским творчеством.

Певица Katarina. Фото: менеджмент артистки

"Мы с Алексеем давно знакомы, дружим семьями. Он вдохновляет меня как музыкант и как продюсер. И вот я решилась обратиться к нему за советом, потому что Алексей написал много украиноязычных песен, и я понимала, что он разбирается в музыке. Приехала на студию, и это переросло в написание песен, вместе мы сделали несколько крутых треков, пожалуй, позже, я тоже поделюсь ими. А вот когда появилась демо-версия "Рай де?", мы поняли, что хотим сделать эту песню дуэтной. Этот трек о том, как женщинам больно и сложно жить без рая, создаваемого для нее любимым. Как женщина я понимаю, что без любимого человека рай невозможен нигде", — рассказывает она.

Режиссер видео Виктор Скуратовский, говорит, что это видео о влюбленных, которые далеко друг от друга. Они рядом, но в параллельных мирах. Ищут рай, в котором они бы были друг с другом, но не находят. Главная героиня понимает, что жизнь без любимого невыносима, поэтому она превращается в русалку и снова исчезает в море.

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