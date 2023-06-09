Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Потап завітав у Гостомель: з ким зустрівся репер arrow

Потап завітав у Гостомель: з ким зустрівся репер

9 червня 2023 13:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потап завітав у Гостомель: з ким зустрівся репер
Репер Потап (Олексій Потапенко). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На тлі обговорень у соцмережах про місцеперебування репера Потапа, Олексій Потапенко (справжнє ім’я артиста) оприлюднив відео, на якому він відвідав місто Гостомель під Києвом. Співак доєднався до відбудови дому самотньої пенсіонерки, чий онук служить в ЗСУ.

Репер опублікував відео у своїх соцмережах.

Читайте також:

Подробиці 

В Гостомелі Потап зустрівся з 63-річною самотньою пенсіонеркою Надією Іванівною. Жінка пробула в окупації майже місяць, а в дім прилетіло три ракети. Водночас її онук пішов захищати країну в лавах ЗСУ.

Потап є амбасадором добровольчого батальйону "Добробат", що займається відбудовою житла,  постраждалого від обстрілів. Разом вони допомогли повернути житло пенсіонерці.

На відбудування її оселі Потап виділив 247 тисяч гривень, а "Добробат" відновив житло пенсіонерки усього за три тижні. Жінка показала співаку уламок ракети та подякувала за допомогу.

Репер Потап в Гостомелі. Фото: менеджмент артиста

"Хотів побачити результат будівництва та особисто висловити підтримку жінці, онук якої захищає нашу Україну на передовій. Ну що ж, будинок готовий і я сподіваюся, що вся родина нарешті зможе знову відчути тепло та затишок рідного дому", — прокоментував візит до Гостомеля Потап.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап прокоментував свої поїздки за кордон під час війни. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB