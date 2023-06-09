Потап завітав у Гостомель: з ким зустрівся репер

Репер Потап (Олексій Потапенко). Фото: менеджмент артиста

На тлі обговорень у соцмережах про місцеперебування репера Потапа, Олексій Потапенко (справжнє ім’я артиста) оприлюднив відео, на якому він відвідав місто Гостомель під Києвом. Співак доєднався до відбудови дому самотньої пенсіонерки, чий онук служить в ЗСУ.

Репер опублікував відео у своїх соцмережах.

Читайте також:

Подробиці

В Гостомелі Потап зустрівся з 63-річною самотньою пенсіонеркою Надією Іванівною. Жінка пробула в окупації майже місяць, а в дім прилетіло три ракети. Водночас її онук пішов захищати країну в лавах ЗСУ.

Потап є амбасадором добровольчого батальйону "Добробат", що займається відбудовою житла, постраждалого від обстрілів. Разом вони допомогли повернути житло пенсіонерці.

На відбудування її оселі Потап виділив 247 тисяч гривень, а "Добробат" відновив житло пенсіонерки усього за три тижні. Жінка показала співаку уламок ракети та подякувала за допомогу.

Репер Потап в Гостомелі. Фото: менеджмент артиста

"Хотів побачити результат будівництва та особисто висловити підтримку жінці, онук якої захищає нашу Україну на передовій. Ну що ж, будинок готовий і я сподіваюся, що вся родина нарешті зможе знову відчути тепло та затишок рідного дому", — прокоментував візит до Гостомеля Потап.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап прокоментував свої поїздки за кордон під час війни. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС.