Потап завітав у Гостомель: з ким зустрівся репер
На тлі обговорень у соцмережах про місцеперебування репера Потапа, Олексій Потапенко (справжнє ім’я артиста) оприлюднив відео, на якому він відвідав місто Гостомель під Києвом. Співак доєднався до відбудови дому самотньої пенсіонерки, чий онук служить в ЗСУ.
Репер опублікував відео у своїх соцмережах.
Подробиці
В Гостомелі Потап зустрівся з 63-річною самотньою пенсіонеркою Надією Іванівною. Жінка пробула в окупації майже місяць, а в дім прилетіло три ракети. Водночас її онук пішов захищати країну в лавах ЗСУ.
Потап є амбасадором добровольчого батальйону "Добробат", що займається відбудовою житла, постраждалого від обстрілів. Разом вони допомогли повернути житло пенсіонерці.
На відбудування її оселі Потап виділив 247 тисяч гривень, а "Добробат" відновив житло пенсіонерки усього за три тижні. Жінка показала співаку уламок ракети та подякувала за допомогу.
"Хотів побачити результат будівництва та особисто висловити підтримку жінці, онук якої захищає нашу Україну на передовій. Ну що ж, будинок готовий і я сподіваюся, що вся родина нарешті зможе знову відчути тепло та затишок рідного дому", — прокоментував візит до Гостомеля Потап.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап прокоментував свої поїздки за кордон під час війни. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС.