Потап посетил Гостомель: с кем встретился рэпер

Рэпер Потап (Алексей Потапенко). Фото: менеджмент артиста

На фоне обсуждений в соцсетях о местонахождении рэпера Потапа Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) обнародовал видео, на котором он посетил город Гостомель под Киевом. Певец присоединился к восстановлению дома одинокой пенсионерки, чей внук служит в ВСУ.

Рэпер опубликовал видео в своих соцсетях.

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В Гостомеле Потап встретился с 63-летней одинокой пенсионеркой Надеждой Ивановной. Женщина пробыла в оккупации почти месяц, а в дом прилетели три ракеты. В то же время ее внук пошел защищать страну в рядах ВСУ.

Потап является послом добровольческого батальона "Добробат", который занимается восстановлением жилья, пострадавшего от обстрелов. Вместе они помогли вернуть жилье пенсионерке.

На восстановление дома Потап выделил 247 тысяч гривен, а "Добробат" восстановил жилье пенсионерки всего за три недели. Женщина показала певцу обломок ракеты и поблагодарила за помощь.

Рэпер Потап в Гостомеле. Фото: менеджмент артиста

"Хотел увидеть результат строительства и лично выразить поддержку женщине, внук которой защищает нашу Украину на передовой. Ну что ж, дом готов и я надеюсь, что вся семья наконец-то сможет снова почувствовать тепло и уют родного дома", — прокомментировал визит в Гостомель Потап.

Напомним, ранее мы писали, что Потап прокомментировал свои поездки за границу во время войны. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль отправила в Херсон после подрыва Каховской ГЭС.