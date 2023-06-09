Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Потап посетил Гостомель: с кем встретился рэпер arrow

Потап посетил Гостомель: с кем встретился рэпер

9 июня 2023 13:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Потап посетил Гостомель: с кем встретился рэпер
Рэпер Потап (Алексей Потапенко). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На фоне обсуждений в соцсетях о местонахождении рэпера Потапа Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) обнародовал видео, на котором он посетил город Гостомель под Киевом. Певец присоединился к восстановлению дома одинокой пенсионерки, чей внук служит в ВСУ.

Рэпер опубликовал видео в своих соцсетях.

Читайте также:

Подробности

В Гостомеле Потап встретился с 63-летней одинокой пенсионеркой Надеждой Ивановной. Женщина пробыла в оккупации почти месяц, а в дом прилетели три ракеты. В то же время ее внук пошел защищать страну в рядах ВСУ.

Потап является послом добровольческого батальона "Добробат", который занимается восстановлением жилья, пострадавшего от обстрелов. Вместе они помогли вернуть жилье пенсионерке.

На восстановление дома Потап выделил 247 тысяч гривен, а "Добробат" восстановил жилье пенсионерки всего за три недели. Женщина показала певцу обломок ракеты и поблагодарила за помощь.

Рэпер Потап в Гостомеле. Фото: менеджмент артиста

"Хотел увидеть результат строительства и лично выразить поддержку женщине, внук которой защищает нашу Украину на передовой. Ну что ж, дом готов и я надеюсь, что вся семья наконец-то сможет снова почувствовать тепло и уют родного дома", — прокомментировал визит в Гостомель Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleksii Potapenko (@realpotap)

Напомним, ранее мы писали, что Потап прокомментировал свои поездки за границу во время войны. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль отправила в Херсон после подрыва Каховской ГЭС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас