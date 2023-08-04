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Потап сделал селфи с Каменских: звездная пара наконец-то опубликовала общее фото

4 августа 2023 08:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Потап сделал селфи с Каменских: звездная пара наконец-то опубликовала общее фото
Рэпер Алексей Потапенко (Потап) и певица Настя Каменских (NK). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В последнее время в соцсетях и медийном пространстве было немало разговоров вокруг якобы проблем в личной жизни певицы Насти Каменских и рэпера Потапа. Звездная парочка опровергла слухи в своих интервью, а теперь наконец-то опубликовала совместное фото.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Алексея Потапенко (настоящее имя рэпера).

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Первое общее фото

На фоне разговоров о постоянном пребывании Потапа за границей, рэпер в последнее время активно публикует контент из разных уголков Украины. Так, например, он был недавно в Одессе. Первый намек на то, что в браке с Каменских все хорошо, была общая фотография Насти и сына Алексея, Андрея.

Впрочем, звездная парочка не спешила публиковать общее фото. На этот раз Настя и Потап поехали на свадьбу к своим друзьям. И по дороге на празднование сделали совместное селфи в машине.

"Едем на свадьбу! (Не наша) вместе с Настей", — лаконично подписал снимок Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Также Настя попала на несколько секунд в сториз звездного мужа. В тот момент парочка снимала трогательный момент, когда молодожены разрезали торт и узнали, что ждут появления дочери.

Настя Каменских в сториз Потапа. Скриншот: Instagram/realpotap

Поклонники Потапа и Насти не сдержались в комментариях и отметили, что наконец-то дождались совместное фото звездной пары.

  • Скучаю по вам! Можно немного больше фото?
  • Очень красивая и милая пара. Наконец-то фото вместе
  • А вы прям развенчиваете "мифы". Молодцы
  • Настя за рулем Потап выпивает.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Позитив рассказал о своих отношениях с Потапом: поддерживают ли они сейчас связь. Также мы рассказывали, что Каменских прокомментировала заочную ТрО Потапа и его скандальный трек "Волонтер".

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