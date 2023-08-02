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Позитив розповів про свої стосунки з Потапом: чи підтримують вони зараз зв'язок

2 серпня 2023 11:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Позитив розповів про свою дружбу з Потапом – чи спілкуються вони
Український співак Позитив під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український співак та композитор, актор та колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) дав відверте інтерв’ю. Під час інтерв’ю український виконавець розповів про те, як змінилося коло його друзів, та зізнався, чи боїться він йти на передову.

Про це Позитив розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Відомий український виконавець заявив, що він перестав спілкуватися з деякими друзями. Втім, Позитив зазначив, що він досить добре почав дружити з ресторатором Даніелем Салемом. Також він зізнався, чи спілкується він зараз з репером та продюсером Потапом.

"Хтось відсіявся, але в позитивний бік точно. Я знайшов із тих знайомих. З Даніелем Салемом "луплюсь по яснах". Що стосується Потапа, я не відчуваю ніякої різниці між тим спілкуванням, коли він приїжджав і зараз. Ми на зв’язку", — розповів український виконавець Позитив.

Позитив
Колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скриншот з YouTube

Колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив також розповів про те, чи вважає він Потапа своїм близьким другом. За словами артиста, він не може відповісти на це питання, адже він досі розбирається в тому, чи близький він з Потапом.

Крім того, Позитив зізнався, чи страшно йому йти на передову та захищати рідну країну. Також український виконавець розповів про те, що зараз з гуртом MOЗGI, до складу якого він нещодавно входив разом з репером Потапом.

"Я боюся залишити своїх рідних. Я був у сірій зоні. Коли я пішов з лейбла, то я не належу до гурту MOЗGI. Я зараз сольний виконавець Позитив. Ніякого відношення до цього гурту не маю зараз. Не знаю, що з гуртом", — відверто розповів Позитив.

Нагадаємо, ми писали про те, що український виконавець Позитив розповів про те, що він готовий нарешті створити сім’ю. 

Раніше ми розповідали про те, чи дружить український співак Позитив зі своїм колегою, репером Потапом. 

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Позитив розповів про свій новий будинок.

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