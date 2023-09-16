Потап трогательно признался в любви Каменских
Рэпер Потап умилил сеть видео с женой, певицей Настей Каменских. Артист показал теплые моменты семейной жизни с артисткой.
Видео Алексей Потапенко поделился на своей странице в Instagram.
Счастливые супруги
Рэпер Потап в новом клипе показал, как он с женой вместе занимается спортом, посещает публичные мероприятия и просто вместе проводит время. Во время клипа играет романтическая песня исполнителя ILLAI под названием "Залишилась".
Фоловеры засыпали пару комплиментами. Но некоторые предположили, неужели в отношениях супругов есть проблемы, которые может уладить такое нежное признание в чувствах.
Кстати, Настя Каменских призналась, что не видит смысла в том, чтобы подчеркивать свои чувства публично в соцсетях. Звезда убеждает, если она редко выставляет общие фото с любимым, это не значит, что у них проблемы в отношениях.
"У нас отношения с мужем крепкие, мы как мистер и миссис Смит. Для меня главное, когда люди идут вместе и смотрят в одну сторону", — делится певица.
Напомним, Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в селе.
Ранее искусственный интеллект создал Потапу пост об Украине.