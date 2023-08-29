Потерпевшая в ДТП с Квитковой рассказала подробности аварии, и что спасло ей жизнь

Блоггерша Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Потерпевшая в ДТП, участницей которого была известная блогер Даша Квиткова, поделилась подробностями аварии. Лилия Адаменко рассказала собственную версию происшествия.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Instagram Адаменко.

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Подробности от пострадавшей в ДТП

Адаменко, которая была в Tesla, утверждает, что блогерша якобы 27 августа в 14:00 возле метро Академгородок проехала на красный свет светофора. Тем временем они на Tesla как раз начали движение на зеленый, а Квиткова врезалась в их автомобиль. Porsche, которое тоже стало участником ДТП, говорит Лилия, вероятно спасло ей жизнь.

"В 14:00 Lexus влетел в нас, выехав на красный цвет. На самом деле, Porsche, который ехал с нами с правой стороны, возможно, спас нам жизнь, сместив удар с водительской двери к крылу машины. Детей в авто не было. Мы с Валом, в соседней машине — пара (девушка и парень) и эта блогер. Есть камеры, есть свидетели. Здесь уже возбуждено уголовное дело, потому что, к сожалению, все же есть пострадавшая и это зафиксировано", — заявила Лилия.

Стали известны новые подробности ДТП с участием блогера Квитковой. Фото: социальные сети

Адаменко рассказала, что сразу на место ДТП приехала адвокат Квитковой.

"Мне не понравился тон знакомой адвокатши этой блогерши, которая начала намекать, что это мы уже превысили скорость. Хотя это невозможно в этом случае, потому что мы проехали метров 20 от старта. Сразу налетели ее защитники, что я не имею права снимать виновницу ДТП. Два человека, которые все за нее говорили и решали", — говорит Лилия.

Стали известны новые подробности ДТП с участием блогера Квитковой. Фото: социальные сети

Стали известны новые подробности ДТП с участием блогера Квитковой. Фото: социальные сети

Стали известны новые подробности ДТП с участием блогера Квитковой. Фото: социальные сети

27 августа Даша Квиткова попала в столице в ДТП. Блогер вышла на связь и рассказала, что произошло. По ее словам, когда она ехала к подруге в роддом, на перекрестке в нее врезалось два автомобиля. Знаменитость говорила, что все участники чувствуют себя хорошо, кроме пассажирки Porsche. Даша говорит, что она потребовала у нее деньги. Однако блогер ждет результата медицинского обследования. Если травмы подтвердятся, она готова компенсировать лечение.

"Ложь пошла. Уже не она, а в нее въехали. Но ни слова, что она на красный ехала", — прокомментировала Лилия.

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