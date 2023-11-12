Поцілунки і романтичні вчинки — Тейлор Свіфт у захваті від нового хлопця
Тейлор Свіфт розтанула у стосунках з новим хлопцем — гравцем у американський футбол Тревісом Келсі. На концерті співачки у Аргентині прихильники помітили кілька неймовірно романтичних моментів.
Про це пише Daily Mail.
Бігла, щоб поцілувати
На своєму концерті у Буенос-Айресі Тейлор Свіфт, неприховуючи, демонструвала почуття до свого нового хлопця — футболіста Тревіса Келсі. Він перебував у VIP-секторі разом з батьком Тейлор — Скоттом Свіфтом, так само як на іграх коханого співачка зазвичай вболіває разом з його мамою.
Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me - The Eras Tour pic.twitter.com/TbyI4urTIc— Mídias TSBR (@midiaTSBR) November 12, 2023
Під час виступу, на романтичних словах своїх пісень зірка ніби зверталася до Келсі і підмигувала йому. Вона навіть змінювала деякі слова, щоб натякнути на Тревіса.
“Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”— Barstool Sports (@barstoolsports) November 12, 2023
Taylor Swift changed the Lyrics with Travis Kelce in attendance for the Eras tour tonight pic.twitter.com/3ll5BMLzYD
Тим часов Тревіс танцював, підспівував і навіть тримав баннер, на якому було написано “ми залишимося”.
Та найбільше прихильників зворушило те, що після концерту Тейлор Свіфт просто бігла задля того, щоб швидше поцілувати і обійняти бойфренда.
GUYSSSSSW pic.twitter.com/sVB6Z9RwGw— vero eras tour 🇦🇷 9/11, 10/11 & 11/11! (@inyourcardigan) November 12, 2023
До речі, батькові Тейлор Свіфт вочевидь сподобався Тревіс, адже у нього на шиї перепустка висіла на шнурку з назвою команди Келсі — Kansas City Chiefs, хоча раніше він вболівав за Philadelphia Eagles.
Нагадаємо,Тейлор Свіфт побила власний рекорд на Spotify.
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