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Поцілунки і романтичні вчинки — Тейлор Свіфт у захваті від нового хлопця

12 листопада 2023 14:02
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Поцілунки і романтичні вчинки — Тейлор Свіфт у захваті від нового хлопця
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі. Скриншот з відео у Х @inyourcardigan
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Тейлор Свіфт розтанула у стосунках з новим хлопцем — гравцем у американський футбол Тревісом Келсі. На концерті співачки у Аргентині прихильники помітили кілька неймовірно романтичних моментів. 

Про це пише Daily Mail.

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Бігла, щоб поцілувати

На своєму концерті у Буенос-Айресі Тейлор Свіфт, неприховуючи, демонструвала почуття до свого нового хлопця — футболіста Тревіса Келсі. Він перебував у VIP-секторі разом з батьком Тейлор — Скоттом Свіфтом, так само як на іграх коханого співачка зазвичай вболіває разом з його мамою. 

 

Під час виступу, на романтичних словах своїх пісень зірка ніби зверталася до Келсі і підмигувала йому. Вона навіть змінювала деякі слова, щоб натякнути на Тревіса.

 

Тим часов Тревіс танцював, підспівував і навіть тримав баннер, на якому було написано “ми залишимося”.

Та найбільше прихильників зворушило те, що після концерту Тейлор Свіфт просто бігла задля того, щоб швидше поцілувати і обійняти бойфренда. 

 

 

 

До речі, батькові Тейлор Свіфт вочевидь сподобався Тревіс, адже у нього на шиї перепустка висіла на шнурку з назвою команди Келсі — Kansas City Chiefs, хоча раніше він вболівав за Philadelphia Eagles.

Нагадаємо,Тейлор Свіфт побила власний рекорд на Spotify.

Також ми писали, що Тейлор Свіфт підтвердила новий роман.

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