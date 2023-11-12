Поцілунки і романтичні вчинки — Тейлор Свіфт у захваті від нового хлопця

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі. Скриншот з відео у Х @inyourcardigan

Тейлор Свіфт розтанула у стосунках з новим хлопцем — гравцем у американський футбол Тревісом Келсі. На концерті співачки у Аргентині прихильники помітили кілька неймовірно романтичних моментів.

Про це пише Daily Mail.

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Бігла, щоб поцілувати

На своєму концерті у Буенос-Айресі Тейлор Свіфт, неприховуючи, демонструвала почуття до свого нового хлопця — футболіста Тревіса Келсі. Він перебував у VIP-секторі разом з батьком Тейлор — Скоттом Свіфтом, так само як на іграх коханого співачка зазвичай вболіває разом з його мамою.

Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me - The Eras Tour pic.twitter.com/TbyI4urTIc — Mídias TSBR (@midiaTSBR) November 12, 2023

Під час виступу, на романтичних словах своїх пісень зірка ніби зверталася до Келсі і підмигувала йому. Вона навіть змінювала деякі слова, щоб натякнути на Тревіса.

“Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”



Taylor Swift changed the Lyrics with Travis Kelce in attendance for the Eras tour tonight pic.twitter.com/3ll5BMLzYD — Barstool Sports (@barstoolsports) November 12, 2023

Тим часов Тревіс танцював, підспівував і навіть тримав баннер, на якому було написано “ми залишимося”.

Та найбільше прихильників зворушило те, що після концерту Тейлор Свіфт просто бігла задля того, щоб швидше поцілувати і обійняти бойфренда.

До речі, батькові Тейлор Свіфт вочевидь сподобався Тревіс, адже у нього на шиї перепустка висіла на шнурку з назвою команди Келсі — Kansas City Chiefs, хоча раніше він вболівав за Philadelphia Eagles.

Нагадаємо,Тейлор Свіфт побила власний рекорд на Spotify.

Також ми писали, що Тейлор Свіфт підтвердила новий роман.