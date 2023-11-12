Поцелуи и романтические поступки — Тейлор Свифт в восторге от нового парня
Тейлор Свифт растаяла в отношениях с новым парнем — игроком в американский футбол Тревисом Келси. На концерте певицы в Аргентине поклонники заметили несколько невероятно романтических моментов.
Об этом пишет Daily Mail.
Бежала, чтобы поцеловать
На своем концерте в Буэнос-Айресе Тейлор Свифт, не скрывая, демонстрировала чувства к своему новому парню — футболисту Тревису Келси. Он находился в VIP-секторе вместе с отцом Тейлор — Скоттом Свифтом, так же как на играх любимого, певица обычно болеет вместе с его мамой.
Karma is guy on Chiefs coming straight home to me - The Eras Tour pic.twitter.com/TbyI4urTIc— Mídias TSBR (@midiaTSBR) November 12, 2023
Во время выступления на романтических словах своих песен звезда словно обращалась к Келси и подмигивала ему. Она даже меняла некоторые слова, чтобы намекнуть на Тревиса.
“Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”— Barstool Sports (@barstoolsports) November 12, 2023
Taylor Swift изменил Lyrics with Travis Kelce в подходе к Eras tour tonight pic.twitter.com/3ll5BMLzYD
Тем временем Тревис танцевал, подпевал и даже держал баннер, на котором было написано "мы останемся".
Но больше всего поклонников умилило то, что после концерта Тейлор Свифт просто бежала для того, чтобы быстрее поцеловать и обнять своего бойфренда.
GUYSSSSSW pic.twitter.com/sVB6Z9RwGw- vero eras tour 🇦🇷 9/11, 10/11 & 11/11! (@inyourcardigan) November 12, 2023
Кстати, отцу Тейлор Свифт явно понравился Тревис, ведь у него на шее пропуск висел на шнурке с названием команды Келси — Kansas City Chiefs, хотя раньше он болел за Philadelphia Eagles.
Напомним, Тейлор Свифт побила свой рекорд на Spotify.
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