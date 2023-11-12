Поцелуи и романтические поступки — Тейлор Свифт в восторге от нового парня

Тейлор Свифт и Тревис Келси. Скриншот из видео в Х @inyourcardigan

Тейлор Свифт растаяла в отношениях с новым парнем — игроком в американский футбол Тревисом Келси. На концерте певицы в Аргентине поклонники заметили несколько невероятно романтических моментов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бежала, чтобы поцеловать

На своем концерте в Буэнос-Айресе Тейлор Свифт, не скрывая, демонстрировала чувства к своему новому парню — футболисту Тревису Келси. Он находился в VIP-секторе вместе с отцом Тейлор — Скоттом Свифтом, так же как на играх любимого, певица обычно болеет вместе с его мамой.

Karma is guy on Chiefs coming straight home to me - The Eras Tour pic.twitter.com/TbyI4urTIc — Mídias TSBR (@midiaTSBR) November 12, 2023

Во время выступления на романтических словах своих песен звезда словно обращалась к Келси и подмигивала ему. Она даже меняла некоторые слова, чтобы намекнуть на Тревиса.

“Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”



Taylor Swift изменил Lyrics with Travis Kelce в подходе к Eras tour tonight pic.twitter.com/3ll5BMLzYD — Barstool Sports (@barstoolsports) November 12, 2023

Тем временем Тревис танцевал, подпевал и даже держал баннер, на котором было написано "мы останемся".

Но больше всего поклонников умилило то, что после концерта Тейлор Свифт просто бежала для того, чтобы быстрее поцеловать и обнять своего бойфренда.

Кстати, отцу Тейлор Свифт явно понравился Тревис, ведь у него на шее пропуск висел на шнурке с названием команды Келси — Kansas City Chiefs, хотя раньше он болел за Philadelphia Eagles.

Напомним, Тейлор Свифт побила свой рекорд на Spotify.

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